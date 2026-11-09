نهال عنبر: لن أشارك في أعمال كضيف شرف.. ولن أغادر منزلي إلا لعمل يستحق| فيديو خاص

كشفت الفنانة نهال عنبر عن موقفها من المشاركة في الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تشارك مجددًا في أي عمل فني من خلال دور ضيف شرف، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر حرصًا في اختيار الأدوار التي تقدمها، ولن توافق على المشاركة في أي عمل إلا إذا كان يستحق وجودها ويضيف إلى مشوارها الفني.

وقالت الفنانة نهال عنبر، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، إنها لن تشارك في أي عمل فني خلال الفترة المقبلة لمجرد الظهور، موضحة: «مش هشارك تاني في أعمال كضيف شرف، مش هشارك في عمل غير لو العمل ده يستحق فعلًا إن أنا أشارك فيه، أو الشخصية كمان تكون قوية».

وأضافت نهال عنبر أنها تفضل وضع معايير واضحة لاختيار أعمالها الفنية، حيث تفضل المشاركة في الأعمال التي تحمل قيمة فنية حقيقية، وتقدم من خلالها شخصية مؤثرة وقوية، بدلًا من الظهور في أدوار لا تضيف إلى رصيدها الفني أو تحقق لها طموحها كممثلة.

وأكدت الفنانة أنها لن تتخذ قرار المشاركة في أي عمل إلا بعد التأكد من قوة العمل والشخصية التي ستجسدها، قائلة: «مش هنزل من بيتي غير على عمل يستاهل وعمل قوي»، في إشارة واضحة إلى رغبتها في انتقاء خطواتها الفنية بعناية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت نهال عنبر أن قرارها لا يرتبط بالابتعاد عن الفن أو الاعتزال، وإنما يأتي من رغبتها في تقديم أدوار تليق بتاريخها الفني ومكانتها، خاصة بعد سنوات طويلة قضتها في العمل الفني وقدمت خلالها العديد من الشخصيات المتنوعة التي تركت بصمة لدى الجمهور.

وعن مشوارها الفني، أعربت نهال عنبر عن رضاها التام عن الأعمال التي قدمتها طوال مسيرتها، مؤكدة أنها تشعر بالفخر تجاه تاريخها الفني، قائلة إنها راضية عن كل ما قدمته، وهو ما يعكس حالة من التصالح والرضا مع مشوارها وما حققته من نجاحات على مدار سنوات عملها.

وتأتي تصريحات نهال عنبر لتؤكد توجهها نحو تقديم أعمال فنية أكثر تميزًا خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على جودة الدور وقوة الشخصية، بعيدًا عن المشاركة لمجرد التواجد أو الظهور على الشاشة.

وتحرص نهال عنبر من خلال اختياراتها الجديدة على الحفاظ على مكانتها الفنية، وتقديم أدوار تتناسب مع خبرتها الطويلة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد قدرًا أكبر من التدقيق في الأعمال المعروضة عليها، وأن موافقتها على أي مشروع فني ستكون مرهونة بمدى قوته واستحقاقه لمشاركتها.

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