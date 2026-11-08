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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
رنا عصمت

شاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمى على إنسجرام،حيث  ظهرت خلالها بإطلالات متنوعة جمعت بين البساطة والأناقة، لتخطف الأنظار باختياراتها المختلفة.

إطلالة مى عز الدين..

واعتمدت مي عز الدين، في إحدى الصور إطلالة منزلية مريحة، ارتدت خلالها إسدال باللون الأسود مزينة بقلوب صغيرة باللونين الوردي والأبيض، وجاء التصميم واسعا ومريحا، ليمنحها مظهرا عفويا يناسب أوقات الاسترخاء في المنزل.

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وفي إطلالة أخرى، ظهرت مي عز الدين بتيشيرت باللون الأصفر نسقته مع بنطلون أسود، واختارت ترك شعرها منسدلا على كتفيها، مع نظارة شمسية سوداء أضافت لمسة من الأناقة إلى مظهرها.

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كما لفتت الأنظار بجمال ملامحها الطبيعية، حيث ظهرت في صور أخرى بمكياج هادئ أبرز جمال عينيها وملامح وجهها.

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May be an image of one or more people
مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة مي عز الدين إطلالة مى عز الدين صور مى عز الدين

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مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
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