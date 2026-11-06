ناقد موضة يعلق على إطلالات الملكة رانيا ورجوة زوجة نجلها.. ماذا قال؟

حرصت الملكة رانيا العبد الله، زوجة ملك الأردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها برفقة رجوة زوجة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني.

علقت الملكة رانيا على الصور قائلة: "خلال حضور خطاب العرش السامي اليوم في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين".



تألقت الملكة رانيا خلال هذه المناسبة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الموف الغامق مع قميص أبيض اللون كما نسقت معهما حزام عريض حول الخصر باللون الذهبي.

أكملت الملكة رانيا إطلالتها بكلاتش متوسط الحجم ذات اللون الذهبي مع بعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها البني المنسدلة، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.

الملكة رانيا

أما رجوة زوجة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، ظهرت مرتدية فستان محتشم طويل وذا أكمام طويلة واتسم باللون اللبني الغامق ونسقت معه حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الرمادي مع حذاء أنيق ذا كعب عالي بنفس اللون.

ولم تبالغ الأميرة رجوة في الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها أعتمدت على البساطة، كما ظهرت بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا للغاية مما كشف عن جمال ملامحها.

رجوة زوجة الأمير الحسين

تعليق ناقد موضة

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على فستان الملكة رانيا و الأميرة رجوة قائلا:" مااحب اقارن بين الستايلين اكيد كل وحده عندها ستايلها الخاص بس يلي اقدر اقوله أن تفاصيل إطلالة الملكة رانيا تعطي احساس بالفخامة والخامات المستخدمة في التصميم راقية و نمسيق إطلالتها أكثر من رائع".



وتابع: "أما رجوة زوجة نجلها ماأ عطتني اي شي بإطلالتها، الفستان مامناسب لا لعمرها ، و الفستان مابين قوامها باافضل طريقة ولا حتى التنسيق زاد شي للوك".