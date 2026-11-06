قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ناقد موضة يعلق على إطلالات الملكة رانيا ورجوة زوجة نجلها.. ماذا قال؟

الملكة رانيا و رجوة
الملكة رانيا و رجوة
هاجر هانئ

حرصت الملكة رانيا العبد الله، زوجة ملك الأردن، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها برفقة رجوة  زوجة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني.

علقت الملكة رانيا على الصور قائلة: "خلال حضور خطاب العرش السامي اليوم في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين".


تألقت الملكة رانيا خلال هذه المناسبة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الموف الغامق مع قميص أبيض اللون كما نسقت معهما حزام عريض حول الخصر باللون الذهبي.

أكملت الملكة رانيا إطلالتها بكلاتش متوسط الحجم ذات اللون الذهبي مع بعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها البني المنسدلة، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.

 الملكة رانيا

أما رجوة زوجة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، ظهرت مرتدية فستان محتشم طويل وذا أكمام طويلة واتسم باللون اللبني الغامق ونسقت معه حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الرمادي مع حذاء أنيق ذا كعب عالي بنفس اللون.

ولم تبالغ الأميرة رجوة في الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها أعتمدت على البساطة، كما ظهرت بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا للغاية مما كشف عن جمال ملامحها.

 رجوة  زوجة الأمير الحسين

تعليق ناقد موضة 

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على فستان الملكة رانيا و الأميرة رجوة قائلا:" مااحب اقارن بين الستايلين اكيد كل وحده عندها ستايلها الخاص بس يلي اقدر اقوله أن تفاصيل إطلالة الملكة رانيا تعطي احساس بالفخامة والخامات المستخدمة في التصميم راقية و نمسيق إطلالتها أكثر من رائع".


وتابع: "أما رجوة زوجة نجلها ماأ عطتني اي شي بإطلالتها، الفستان مامناسب لا لعمرها ، و الفستان مابين قوامها باافضل طريقة ولا حتى التنسيق زاد شي للوك".

الملكة رانيا رجوة زوجة الأمير الحسين زوجة ملك الأردن ناقد موضة فستان الملكة رانيا الأميرة رجوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

القطار الكهربائي

لمدة ساعتين.. توقف القطار الكهربائي في محطتين بالعاصمة الجديدة اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الجواهرجي

بعد رفعه من السينما.. موعد طرح فيلم الجواهرجي على هذه المنصة

الناقد محمد طارق

محمد طارق: الموجة الجديدة يفتح أبواب مهرجان القاهرة أمام شباب المحافظات

شخصية «جون قسطنطين»

فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد