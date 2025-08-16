رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

حرص الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة له برفقة زوجته رجوة.

علق الأمير الحسين على الصور قائلا:"اليوم يقطف نخبة من شباب الأردن وشاباته الواعدين ثمرة ما بذلوه من جهود.. مبارك لذويكم ولكم تفوقكم في الثانوية العامة، وأسأل اللّٰه لكم مزيدا من التفوق والنجاح في حياتكم العلمية والعملية."

تفاصيل إطلالة رجوة الحسين في أحدث ظهور

لفتت رجوة الأنظار في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.



انتعلت رجوة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، أكملت إطلالتها بأقراط ألماسية زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت رجوة على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها الطبيعي.



