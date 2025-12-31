طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

تُعد المفتقة من الوصفات المصرية التقليدية الشهيرة، والتي ارتبطت منذ القدم بتقوية الجسم وإمداده بالطاقة، خاصة في فترات النفاس والبرد الشديد.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة ومضمونة لتحضير المفتقة في المنزل بمكونات بسيطة وطعم غني.

طريقة عمل المفتقة

مكونات المفتقة:

كوب سمسم محمص

كوب فول سوداني محمص ومجروش

كوب دقيق

نصف كوب عسل نحل (أو عسل أسود حسب الرغبة)

نصف كوب زيت

نصف كوب سمن بلدي

ملعقة كبيرة حلبة مطحونة

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

رشة جوزة الطيب

رشة ملح

طريقة عمل المفتقة:

ـ يُحمّص الدقيق على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتغير لونه وتظهر رائحته.

ـ يُضاف الزيت والسمن إلى الدقيق مع التقليب حتى يمتزج الخليط جيدًا.

ـ تُضاف الحلبة والقرفة والزنجبيل وجوزة الطيب والملح، ويُقلب الخليط جيدًا.

ـ يُضاف العسل تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

ـ يُضاف السمسم والفول السوداني المجروش ويُقلب الخليط حتى يصبح كثيفًا وناعمًا.

ـ تُرفع المفتقة من على النار وتُترك لتبرد قليلًا قبل التقديم.

نصائح مهمة لنجاح المفتقة

ـ يُفضل استخدام نار هادئة حتى لا يحترق الدقيق.

ـ يمكن إضافة مكسرات أخرى حسب الرغبة مثل اللوز أو البندق.

ـ تُحفظ المفتقة في برطمان محكم الغلق داخل الثلاجة.

ـ تتميز هذه الوصفة بطعمها الغني وقيمتها الغذائية العالية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأيام الباردة ولمن يبحثون عن وصفات تراثية صحية.