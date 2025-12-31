قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة اثنين ونجاة بطل العالم بأعجوبة.. التحقيقات تكشف سبب حادث بطل الملاكمة أنطوني جوشوا
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع الاتفاق في دوري روشن السعودي
كفر الشيخ تتضامن والنقابة العامة تتجاهل.. أزمة «الاستعانة» تتواصل داخل «الأطباء البيطريين»
نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لاستمرار مشروع السلام في غزة
شادي محمد: صفقات الأهلي الأخيرة عزّزت الأداء الفني للفريق.. وهذا موقف حامد حمدان
رمضان صبحي يطعن اليوم على حكم حبسه سنة في قضية تزوير محررات رسمية
تفاصيل استخراج فيش جنائي في أسرع وقت | اعرف الرسوم
بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
الرئيس الكولومبي: واشنطن استهدفت مصنع كوكايين في فنزويلا
محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
بالصور

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
آية التيجي

تُعد المفتقة من الوصفات المصرية التقليدية الشهيرة، والتي ارتبطت منذ القدم بتقوية الجسم وإمداده بالطاقة، خاصة في فترات النفاس والبرد الشديد.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة ومضمونة لتحضير المفتقة في المنزل بمكونات بسيطة وطعم غني.

طريقة عمل المفتقة

طريقة عمل المفتقة

مكونات المفتقة:
كوب سمسم محمص
كوب فول سوداني محمص ومجروش
كوب دقيق
نصف كوب عسل نحل (أو عسل أسود حسب الرغبة)
نصف كوب زيت
نصف كوب سمن بلدي
ملعقة كبيرة حلبة مطحونة
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
رشة جوزة الطيب
رشة ملح

طريقة عمل المفتقة

طريقة عمل المفتقة:

ـ يُحمّص الدقيق على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتغير لونه وتظهر رائحته.

ـ يُضاف الزيت والسمن إلى الدقيق مع التقليب حتى يمتزج الخليط جيدًا.

ـ تُضاف الحلبة والقرفة والزنجبيل وجوزة الطيب والملح، ويُقلب الخليط جيدًا.

طريقة عمل المفتقة

ـ يُضاف العسل تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

ـ يُضاف السمسم والفول السوداني المجروش ويُقلب الخليط حتى يصبح كثيفًا وناعمًا.

ـ تُرفع المفتقة من على النار وتُترك لتبرد قليلًا قبل التقديم.

طريقة عمل المفتقة

نصائح مهمة لنجاح المفتقة

ـ يُفضل استخدام نار هادئة حتى لا يحترق الدقيق.

ـ يمكن إضافة مكسرات أخرى حسب الرغبة مثل اللوز أو البندق.

ـ تُحفظ المفتقة في برطمان محكم الغلق داخل الثلاجة.

ـ تتميز هذه الوصفة بطعمها الغني وقيمتها الغذائية العالية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأيام الباردة ولمن يبحثون عن وصفات تراثية صحية.

المفتقة المصرية وصفة المفتقة المفتقة للشيف نجلاء الشرشابي عمل المفتقة في البيت وصفات تراثية مصرية أكلات شعبية مصرية

