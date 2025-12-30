بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

يُعد الكشك المصري من أشهر الأكلات الشعبية المرتبطة بفصل الشتاء، لما يتمتع به من مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، ويبحث كثيرون عنها بالطريقة الأصلية.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الكشك المصري، والتي تعتمد على خطوات بسيطة ومكونات متوفرة للحصول على طعم غني وقوام ناعم.

طريقة عمل الكشك المصري

مكونات الكشك المصري:

2 كوب كشك منقوع في ماء لمدة ساعتين

1 لتر مرقة لحمة أو فراخ

2 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زيت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

رشة شطة (اختياري)

طريقة عمل الكشك المصري خطوة بخطوة:

ـ توضع السمنة في قدر على النار، ثم يُضاف البصل المفروم ويُشوح حتى يذبل ويتحول للون الذهبي.

ـ يُضاف الثوم المفروم ويُقلب سريعًا حتى تظهر رائحته.

ـ يُضاف الكشك المنقوع ويُقلب جيدًا مع البصل والثوم.

ـ تُضاف المرقة تدريجيًا مع التقليب المستمر لمنع تكتل الكشك.

ـ يُترك الخليط على نار هادئة مع التقليب من وقت لآخر حتى يصل إلى القوام الكريمي.

ـ يُتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والشطة حسب الرغبة.

ـ يُرفع الكشك من على النار ويُقدم ساخنًا.

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي لنجاح الكشك

ـ التقليب المستمر سر الحصول على كشك ناعم بدون تكتلات.

ـ يمكن التحكم في القوام بإضافة مرقة ساخنة حسب الرغبة.

ـ يُفضل تقديم الكشك مع العيش البلدي المحمص أو طشة سمنة وثوم.

فوائد الكشك المصري

ـ مصدر جيد للطاقة في فصل الشتاء

ـ يساعد على الشعور بالدفء

ـ يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم