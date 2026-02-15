المندوه يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن تأهل الفريق متصدرًا لمجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق هذا الموسم

واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستاد المحور» أن جميع لاعبي الزمالك نجوم ويستحقون ارتداء قميص النادي، مشيرًا إلى أن الفوز على كايزر تشيفز كان له أثر معنوي كبير داخل الفريق، وأسهم في تعزيز حالة الاستقرار.

وتابع أن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على إيجاد موارد مالية جديدة لدعم النادي وتوفير الاستقرار اللازم في المرحلة المقبلة.

كما كشف المندوه أن الإدارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على أرض جديدة أو بديلة للنادي، في إطار خطة طويلة المدى تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة الزمالك رياضيًا ومؤسسيًا خلال السنوات المقبلة.