درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مي عمر تكشف عن حقيقة الاستعانة بلجان إلكترونية لدعمها على السوشيال ميديا.. تفاصيل

باسنتي ناجي

ردّت الفنانة مي عمر على ما تردد مؤخرًا بشأن اتهامها بالاستعانة بلجان إلكترونية لدعمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مي عمر 

وكتبت مي عمر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية :"يعني أنا يوم ما أفكر أعمل لجان هروح أشتري لجان هندي؟ واللي عمل القصة دي برافو على الخيال فعلًا، بس خليني أقولك أنا مش محتاجة لجان، واللي اتعمل ده شغل رخيص، واللي واثق من نفسه ومن جمهوره بيركز في شغله ونجاحي هو اللي بيرد، الست موناليزا مزعل ناس كتير".

وأثارت الفنانة مي عمر، الجدل بعد أن نشرت رسالة غامضة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية "إنستجرام".

وكتبت مي عمر: «شغل رخيص أوي»، دون توضيح المقصود من كلماتها.

وطرحت منصة mbc شاهد البرومو الرسمى التانى من مسلسل “الست موناليزا” من بطولة الفنانة مى عمر وعدد كبير من نجوم الفن ، والذى من المقرر طرحه فى السباق الرمضانى ٢٠٢٦ .

وظهرت مى عمر فى البرومو وهى تتعرض للعنف من زوجها وتبين انها جمعت بين زوجين وارتبكت جريمة قتل.

ونشر الحساب الرسمى لقناة “mbc مصر”، البوستر الترويجي للمسلسل، عبر إنستجرام، مصحوبا بتعليق: “انتظروا مسلسل الست موناليزا حصريا على قناة mbc مصر في رمضان”.

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.

مي عمر الفنان مي عمر الموناليزا

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

التطبيق

وزارة الداخلية تستحدث منصة التحقق البايومترى والمصادقة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

الصلاة

ما حكم صيام تارك الصلاة وهل يقبل منه؟.. دار الإفتاء تجيب

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

تحية المسجد

ما هي السنة عند دخول المسجد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

