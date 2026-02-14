أزمة ساخنة في ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي بعد واقعة حارس الخلود

اشتعلت الأجواء في ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب المواجهة التي جمعت بين الخلود والنجمة، والتي انتهت بفوز النجمة بهدفين مقابل هدف.

وحقق النجمة أول انتصار له هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، في نتيجة قد تمنحه دفعة معنوية قوية خلال المرحلة المقبلة.

شرارة الأزمة في الدقيقة 84

بدأت الأزمة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، حين حاول الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، حارس مرمى الخلود، استئناف اللعب سريعًا عقب هجمة للنجمة، لكنه لم يجد الكرة في متناول يده، وسط محاولات لتأخير إعادتها إلى أرض الملعب.

وتوجه الحارس نحو حامل الكرات على محيط الملعب مطالبًا بإعادة الكرة، قبل أن تتصاعد الأمور بشكل مفاجئ، حيث قام بدفعه في لقطة أثارت دهشة اللاعبين والجهازين الفنيين، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه.

رد رسمي من إدارة الخلود

وعقب المباراة، نشر بن هاربورج، رئيس نادي الخلود، بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أكد فيه أن إدارة النادي تتوقع من لاعبيها التحلي بأعلى درجات الاحترافية، مشيرًا إلى أن هذا المعيار لم يتحقق في الواقعة محل الجدل.

وأوضح أن الإدارة ستتعامل مع الأمر داخليًا، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة، في رسالة تحمل دلالة على إمكانية توقيع عقوبة انضباطية على اللاعب.

مطالبات بعقوبات حاسمة

وأشعلت الواقعة موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من الجماهير بضرورة اتخاذ إجراء حاسم، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن احتمال تدخل لجنة الانضباط لدراسة اللقطة واتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح المعتمدة.