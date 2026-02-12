قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ضمك يقلب الطاولة على التعاون بثنائية مثيرة في دوري روشن

حمزة شعيب

حقق فريق ضمك فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي ضمك، ضمن افتتاح منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين الفريقين، إلا أن الأفضلية مالت في النهاية لصالح أصحاب الأرض، الذين نجحوا في فرض أسلوبهم خلال فترات طويلة من اللقاء، مع تفوق واضح على المستوى الهجومي والتنظيم داخل أرض الملعب.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث فاجأ التعاون مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة 14 عن طريق جابرييل تيكسيرا، ليضع فريقه في المقدمة ويشعل أجواء اللقاء مبكرًا.

ولم يتأخر رد ضمك كثيرًا، إذ تمكن ياكو ميتيه من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 34، بعد ضغط متواصل ومحاولات هجومية منظمة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 وسط حذر نسبي من الجانبين.

وفي الشوط الثاني، ارتفع نسق المباراة بشكل ملحوظ، وتبادل الفريقان الهجمات بحثًا عن هدف التقدم. 

وواصل ضمك أفضليته من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، حتى تمكن ياكو ميتيه من تسجيل هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة 82، ليمنح أصحاب الأرض ثلاث نقاط غالية.

بهذا الانتصار، يؤكد ضمك صحوته في المسابقة ويعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يتلقى التعاون ضربة جديدة في سباق المنافسة ضمن دوري روشن السعودي.

ضمك التعاون دوري روشن

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

