زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس وجود خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، عبر إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن النظام الإلزامي، ليبدأ التعليم الإلزامي من سن الخامسة بدلًا من السادسة.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الوزارة تسعى لتطبيق هذا التعديل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، بما يسمح بإدماج دفعتين دراسيتين في آن واحد، ويحقق توسعًا منظمًا ومستدامًا في النظام التعليمي.

وتابع متحدث وزارة التربية والتعليم، أن دراسة زيادة عدد السنين مازالت قيد النقاش.. وتحتاج لوقت حتى التنفيذ

