بسبب خصومة ثأرية.. مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه مساء اليوم الخميس في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين إثر خصومة ثأرية قديمة بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية بقرية المعابدة الشرقية ووجود حالة وفاة .



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين على خلفية خصومة ثأرية قديمة بينهما.



أسفر الحادث عن مقتل " كرم . م . ع "52 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة ووقف إطلاق الاعيرة النارية وفرض كردوني أمني بمحيط موقع الحادث، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.