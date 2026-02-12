عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس 12 فبراير 2026، حيث شهدت الأسعار تراجعًا جديدًا في الأسعار بعد الارتفاعات الملحوظة التي سجلتها أمس الأربعاء، حيث فقد سعر الجنيه الذهب نحو 240 جنيهًا دفعة واحدة، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 30 جنيهًا مقارنة بسعره في وقت مبكر من اليوم، وتراجع بنحو 800 جنيه من اعلى قمة سجلها الأسبوع الماضي وهي 7550 جنيها.



سعر الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، مع خفض سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 19% و20% و19.5% على الترتيب، إضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.

كما قرر البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16%، وذلك استنادًا إلى تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، بما يعكس رغبة البنك في دعم النشاط الاقتصادي .



أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم بدون المصنعية كالتالي:

عيار 24: 7735 جنيه للبيع، 7680 جنيه للشراء

عيار 22: 7090 جنيه للبيع، 7040 جنيه للشراء

عيار 21: 6770 جنيه للبيع، 6720 جنيه للشراء

عيار 18: 5805 جنيه للبيع، 5760 جنيه للشراء

عيار 14: 4515 جنيه للبيع، 4480 جنيه للشراء

عيار 12: 3870 جنيه للبيع، 3840 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 54160 جنيه للبيع، 53760 جنيه للشراء

الأونصة: 240650 جنيه للبيع، 238875 جنيه للشراء

الأونصة بالدولار: 5062.01 دولار

ويُعد الذهب عيار 21 المقياس الحقيقي لسعر المعدن النفيس في مصر نظرًا لانتشاره الواسع في المشغولات والهدايا والتعاملات اليومية، بينما يُعتبر عيار 24 الأعلى نقاءً والأكثر تكلفة.

التراجع عالميًا

على الصعيد الدولي، سجل الذهب انخفاضًا بنسبة 0.32% في البورصة العالمية ليصل سعر الأونصة إلى نحو 5072 دولارًا، بحسب وكالة «رويترز». ويعزى هذا التراجع إلى استقرار الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4%.



تأثير قرار البنك المركزي على الذهب

يُعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة وتحريك الاحتياطي النقدي أحد العوامل الأساسية التي أسهمت في خفض أسعار الذهب

نصائح للمستثمرين والمشترين

متابعة حركة أسعار الذهب يوميًا قبل الشراء، خاصة مع تقلبات الأسواق العالمية.

الاطلاع على قيمة المصنعية قبل إتمام أي صفقة لتجنب المفاجآت.

مقارنة أسعار المصنعية بين محلات الصاغة للحصول على أفضل قيمة.

توقعات السوق للفترة المقبلة

يشير خبراء الذهب إلى أن الطلب على الذهب عيار 21 والجنيه الذهب لا يزال ثابتًا، بينما يبقى الطلب على عيار 24 محدودًا نسبيًا.

ورغم التراجع الحالي، من المتوقع حدوث تقلبات في الأسعار الساعات المقبلة بعد قرار المركزي الذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار مع أي تغييرات بالأسواق العالمية.