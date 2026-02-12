بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

مع ارتفاع أسعار المشروبات الجاهزة، يبحث كثير من المواطنين عن طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل بخطوات سهلة وتكلفة أقل، خاصة مع الإقبال الكبير عليها خلال شهر رمضان.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة مضمونة لتحضير بودرة السوبيا بقوام كريمي وطعم غني مثل الجاهزة تمامًا.

طريقة عمل بودرة السوبيا

مقادير بودرة السوبيا:

1 كوب لبن بودرة

1 كوب سكر بودرة

نصف كوب جوز هند ناعم جدًا

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة مستكة مطحونة (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة كريمة شانتيه بودرة (اختياري لقوام أكثر كريمية)

طريقة تحضير بودرة السوبيا:

ـ يُطحن السكر جيدًا في الكبة حتى يصبح ناعمًا جدًا.

ـ يُضاف اللبن البودرة وجوز الهند والنشا والفانيليا والملح.

ـ تُخلط جميع المكونات حتى تتجانس تمامًا.

ـ تُحفظ البودرة في برطمان زجاجي محكم الغلق بعيدًا عن الرطوبة، وبذلك تصبح بودرة السوبيا جاهزة للاستخدام في أي وقت.

طريقة تحضير مشروب السوبيا

ـ نضع ملعقتين كبيرتين من بودرة السوبيا في الخلاط.

ـ نضيف كوب ماء بارد أو لبن بارد.

ـ نخلط جيدًا مع مكعبات الثلج حسب الرغبة، ويمكن خلط نصف كوب ماء مع نصف كوب لبن للحصول على طعم أغنى.

نصائح الشيف لنجاح الوصفة

ـ يجب طحن جوز الهند جيدًا للحصول على قوام ناعم.

ـ إضافة كريمة الشانتيه تعطي نفس ملمس السوبيا الجاهزة.

ـ يمكن حفظ البودرة لمدة شهر في مكان جاف.

وتعد هذه الطريقة من أسهل وصفات مشروبات رمضان المنزلية التي يمكن تجهيزها مسبقًا لتوفير الوقت والمجهود.