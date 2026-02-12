قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية
ضياء رشوان: محدش يقولي سيادة الوزير.. أنا سيادة الزميل
النص اليمين أكبر ولا الشمال .. اكتشف أسباب اختلاف حجم جانبي الجسم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
آية التيجي

مع ارتفاع أسعار المشروبات الجاهزة، يبحث كثير من المواطنين عن طريقة عمل بودرة السوبيا في المنزل بخطوات سهلة وتكلفة أقل، خاصة مع الإقبال الكبير عليها خلال شهر رمضان.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة مضمونة لتحضير بودرة السوبيا بقوام كريمي وطعم غني مثل الجاهزة تمامًا.

طريقة عمل بودرة السوبيا

طريقة عمل بودرة السوبيا

مقادير بودرة السوبيا:
1 كوب لبن بودرة
1 كوب سكر بودرة
نصف كوب جوز هند ناعم جدًا
2 ملعقة كبيرة نشا
1 ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة مستكة مطحونة (اختياري)
نصف ملعقة صغيرة كريمة شانتيه بودرة (اختياري لقوام أكثر كريمية)

طريقة عمل بودرة السوبيا

طريقة تحضير بودرة السوبيا:

ـ يُطحن السكر جيدًا في الكبة حتى يصبح ناعمًا جدًا.

ـ يُضاف اللبن البودرة وجوز الهند والنشا والفانيليا والملح.

ـ تُخلط جميع المكونات حتى تتجانس تمامًا.

ـ تُحفظ البودرة في برطمان زجاجي محكم الغلق بعيدًا عن الرطوبة، وبذلك تصبح بودرة السوبيا جاهزة للاستخدام في أي وقت.

طريقة عمل بودرة السوبيا

طريقة تحضير مشروب السوبيا

ـ نضع ملعقتين كبيرتين من بودرة السوبيا في الخلاط.

ـ نضيف كوب ماء بارد أو لبن بارد.

ـ نخلط جيدًا مع مكعبات الثلج حسب الرغبة، ويمكن خلط نصف كوب ماء مع نصف كوب لبن للحصول على طعم أغنى.

طريقة عمل بودرة السوبيا

نصائح الشيف لنجاح الوصفة

ـ يجب طحن جوز الهند جيدًا للحصول على قوام ناعم.

ـ إضافة كريمة الشانتيه تعطي نفس ملمس السوبيا الجاهزة.

ـ يمكن حفظ البودرة لمدة شهر في مكان جاف.

وتعد هذه الطريقة من أسهل وصفات مشروبات رمضان المنزلية التي يمكن تجهيزها مسبقًا لتوفير الوقت والمجهود.

بودرة السوبيا في البيت طريقة عمل السوبيا مشروبات رمضان وصفات رمضان 2026 السوبيا الجاهزة طريقة عمل السوبيا بالكبة وصفة الشيف محمد حامد مشروبات رمضانية سهلة

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

الدكتور عمرو الورداني

دينية النواب: المواريث ليست أرقامًا جامدة بل منظومة متكاملة لبناء الإنسان

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يوجِّه بنشر ردود علمية وافية على الشبهات المثارة حول إنكار حجية السنة النبوية وتقديمها بأسلوب يناسب الشباب

السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية

مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية: الاحتلال دمَّر 75% من غزة ونثمِّن الدَّور المصري في وقف مخططات التهجير

بالصور

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

