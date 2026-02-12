قبل رمضان.. أسعار اللحوم «بلدي ومستورد» اليوم الخميس 12 فبراير 2026

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ المواطنين في البحث عن أسعار اللحوم «البلدي، والمستورد»، خاص أنها تمثل ركيزة أساسية في معظم موائد رمضان، واستقرت أسعار اللحوم البلدي والمستورد في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم الخميس 12 فبراير 2026، وذلك وفقاً لآخر تحديث في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

- سعر كيلو اللحم المفروم البلدي، يتراوح ما بين 330 و460 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الجملي، يتراوح ما بين 350 و370 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي، يتراوح ما بين 350 و400 جنيه.

- سعر كيلو عِرق الفلتو، وصل نحو 420 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز، وصل نحو 398 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو، وصل نحو 413 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن، وصل نحو 424 جنيهًا.

- سعر كيلو كفتة حاتي، وصل نحو 320 جنيهًا.

- سعر كيلو حواوشي جاهز، وصل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو طرب محشي، وصل نحو 390 جنيهًا.

- سعر كيلو برجر، وصل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو كفتة أرز، وصل نحو 280 جنيهًا.

- سعر كيلو سجق بلدي، وصل نحو 320 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

- سعر كيلو اللحم وش فخدة، سجل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو اللحم البقري، سجل نحو 280 جنيهًا.

- سعر كيلو الموزة، سجل نحو 295 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البوفتيك والاستيك، سجل نحو 325 جنيهًا.

- سعر كيلو عِرق الفلتو، سجل نحو 350 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكبدة، سجل نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- سعر كيلو اللحم الضأن، بلغ نحو 350 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز، بلغ نحو 350 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم المفروم، بلغ نحو 230 جنيهًا.

- سعر كيلو السجق، بلغ نحو 225 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكبدة، بلغ نحو 250 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على سوق اللحوم في مصر

أكد خبراء شعبة القصابين، أن تقلبات أسعار اللحوم محفوفة بتغيرات في تكاليف الأعلاف، إضافة إلى حجم الإقبال على الشراء، مع التأكيد على أن المبادرات من قِبل الحكومة، مثل «أمان» ومنافذ «الخدمة الوطنية»، تساهم بشكل كبير في ضبط السوق، وتعمل على منع احتكار السلع، وهو ما يساعد على توفير لحوم ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.