قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يكشف لصدى البلد مصير ملفات التنمية البشرية والصناعية
بحوزتهم زجاجات وأسلحة بيضاء | القبض على 17 شخصا في مشاجرة بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل رمضان.. أسعار اللحوم «بلدي ومستورد» اليوم الخميس 12 فبراير 2026

أسعار اللحوم البلدي والمستورد
أسعار اللحوم البلدي والمستورد
خالد يوسف

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ المواطنين في البحث عن أسعار اللحوم «البلدي، والمستورد»، خاص أنها تمثل ركيزة أساسية في معظم موائد رمضان، واستقرت أسعار اللحوم البلدي والمستورد في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم الخميس 12 فبراير 2026، وذلك وفقاً لآخر تحديث في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

- سعر كيلو اللحم المفروم البلدي، يتراوح ما بين 330 و460 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الجملي، يتراوح ما بين 350 و370 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي، يتراوح ما بين 350 و400 جنيه.

- سعر كيلو عِرق الفلتو، وصل نحو 420 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز، وصل نحو 398 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو، وصل نحو 413 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن، وصل نحو 424 جنيهًا.

- سعر كيلو كفتة حاتي، وصل نحو 320 جنيهًا.

- سعر كيلو حواوشي جاهز، وصل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو طرب محشي، وصل نحو 390 جنيهًا.

- سعر كيلو برجر، وصل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو كفتة أرز، وصل نحو 280 جنيهًا.

- سعر كيلو سجق بلدي، وصل نحو 320 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

- سعر كيلو اللحم وش فخدة، سجل نحو 300 جنيه.

- سعر كيلو اللحم البقري، سجل نحو 280 جنيهًا.

- سعر كيلو الموزة، سجل نحو 295 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البوفتيك والاستيك، سجل نحو 325 جنيهًا.

- سعر كيلو عِرق الفلتو، سجل نحو 350 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكبدة، سجل نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- سعر كيلو اللحم الضأن، بلغ نحو 350 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكندوز، بلغ نحو 350 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم المفروم، بلغ نحو 230 جنيهًا.

- سعر كيلو السجق، بلغ نحو 225 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الكبدة، بلغ نحو 250 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على سوق اللحوم في مصر

أكد خبراء شعبة القصابين، أن تقلبات أسعار اللحوم محفوفة بتغيرات في تكاليف الأعلاف، إضافة إلى حجم الإقبال على الشراء، مع التأكيد على أن المبادرات من قِبل الحكومة، مثل «أمان» ومنافذ «الخدمة الوطنية»، تساهم بشكل كبير في ضبط السوق، وتعمل على منع احتكار السلع، وهو ما يساعد على توفير لحوم ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

أسعار اللحوم موائد رمضان شهر رمضان المبارك أسعار اللحوم البلدي والمستورد المجمعات الاستهلاكية منافذ وطنية منافذ وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

ترشيحاتنا

ياسمين رئيس

بأكثر من وجه.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "اسأل روحك" من بطولة ياسمين رئيس

لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف

لقاء الخميسي ترد لأول مرة على أنباء معرفة أسرة عبد المنصف بزواجه الثاني

مصطفى غريب

بطريقته المعتادة.. مصطفى غريب يروج لمسلسله الجديد «هي كيميا» برسالة كوميدية

بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

كسوف الشمس
كسوف الشمس
كسوف الشمس

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد