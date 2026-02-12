قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يكشف لصدى البلد مصير ملفات التنمية البشرية والصناعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تهرّب آلاف أجهزة ستارلينك إلى إيران لدعم المتظاهرين

ايران
ايران
فرناس حفظي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، أن إدارة الرئيس  دونالد ترامب قامت بإرسال آلاف أجهزة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي إلى إيران خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن حوالي 6000 جهاز تم تهريبها سرا بهدف تمكين المعارضين من التواصل بعد أن حجبت السلطات الإيرانية الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت أن وزارة الخارجية الأمريكية اشترت نحو 7000 جهاز "ستارلينك"، المملوكة لشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، لدعم المتظاهرين الإيرانيين في تجاوز القيود المفروضة على الإنترنت.

وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة أجهزة "ستارلينك" مباشرة إلى إيران، كما حولت الإدارة الأمريكية مبالغ مالية من مبادرات دعم حرية الإنترنت لشراء هذه الأجهزة.

وفي المقابل، اتهمت طهران واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية وتأجيج السخط الشعبي، فيما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن ترامب كان على علم بعملية التسليم، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان قد وافق عليها بشكل مباشر.

ولجأ العديد من الإيرانيين إلى الإنترنت الفضائي لتوثيق الاحتجاجات ونشر مقاطع فيديو توثق الأحداث، رغم محاولات السلطات الإيرانية للتشويش على خدمة "ستارلينك" باستخدام أجهزة متقدمة.

الرئيس دونالد ترامب ترامب ستارلينك إيران السلطات الإيرانية الإنترنت طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

ترشيحاتنا

الاستعداد لشهر رمضان

كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان استعدادًا صحيحًا؟.. أمين الفتوى يجيب

كرتونة رمضان

حكم توزيع كرتونة رمضان من زكاة المال

الأموال

هل أخذ مبلغ مالي عثر عليه في الطريق حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

كسوف الشمس
كسوف الشمس
كسوف الشمس

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد