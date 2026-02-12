إدارة ترامب تهرّب آلاف أجهزة ستارلينك إلى إيران لدعم المتظاهرين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قامت بإرسال آلاف أجهزة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي إلى إيران خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن حوالي 6000 جهاز تم تهريبها سرا بهدف تمكين المعارضين من التواصل بعد أن حجبت السلطات الإيرانية الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت أن وزارة الخارجية الأمريكية اشترت نحو 7000 جهاز "ستارلينك"، المملوكة لشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، لدعم المتظاهرين الإيرانيين في تجاوز القيود المفروضة على الإنترنت.

وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة أجهزة "ستارلينك" مباشرة إلى إيران، كما حولت الإدارة الأمريكية مبالغ مالية من مبادرات دعم حرية الإنترنت لشراء هذه الأجهزة.

وفي المقابل، اتهمت طهران واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية وتأجيج السخط الشعبي، فيما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن ترامب كان على علم بعملية التسليم، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان قد وافق عليها بشكل مباشر.

ولجأ العديد من الإيرانيين إلى الإنترنت الفضائي لتوثيق الاحتجاجات ونشر مقاطع فيديو توثق الأحداث، رغم محاولات السلطات الإيرانية للتشويش على خدمة "ستارلينك" باستخدام أجهزة متقدمة.