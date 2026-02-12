قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.. ونقلها للوزارات لتفعيل دورها
ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم القادم.. من هو؟
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
بالصور

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

كسوف الشمس
كسوف الشمس
اسماء محمد

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة موعد كسوف الشمس الأول فى عام 2026 حيث أنه من الظواهر الفلكية المميزة ولها تأثير على جوانب مختلفة من الحياة بل والأغرب من ذلك أنه يتزامن مع رؤية هلال رمضان 2026.

موعد كسوف الشمس

ووفقا لموقع سبيس" فمن المتوقع أن يحدث كسوف الشمس الأول في عام 2026  يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير، وهو كسوف حلقي حيث يشكل الشمس والقمر مشهدا يشبه حلقة النار فى السماء.


ويمتد الكسوف الحلقي لمسافة 4282 كيلومترا ويبدأ من غرب القارة القطبية الجنوبية، مارا بساحل بحر ديفيس في المحيط الجنوبي مما يجعل من الصعب أن يرصد هذه الظاهرة البشر ولن يراها سوى الكائنات التى تعيش في تلك المناطق مثل البطاريق والعلماء المتواجدين هناك، ولكن يتوقع العلماء أن يشهد البشر المرحلة الجزئية للكسوف ستكون متاحة للمشاهدة لعدد أكبر من البشر وحينها تظهر الشمس وكأن قضم القمر جزءا منها في مناطق واسعة تشمل كل أجزاء القارة القطبية الجنوبية، وجنوب شرق إفريقيا، وأقصى الطرف الجنوبي لقارة أميركا الجنوبية، وبعض الأماكن في المحيط الهادئ والهندي والأطلسي والجنوبي.

كيف تؤدى صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر

تفاصيل أول كسوف فى 2026

تتفاوت نسبة تغطية الشمس في المرحلة الجزئية من الكسوف وستكون أكبر نسبة تغطية 88% في جزر هيرد وماكدونالد الأستراليةوكذلك في الأراضي الفرنسية الجنوبية والأنتاركتيكية.

وفي المحيط الهندي، تبلغ النسبة 35% في جزر ماسكارين، و32% في بورت لويس عاصمة موريشيوس، و31% في سان دوني عاصمة ريونيون.

وفي مدغشقر، تصل نسبة التغطية لـ 20% في العاصمة أنتاناناريفو وفي جنوب إفريقيا، تسجل ديربان 16% أما مدينة مابوتو عاصمة موزمبيق فتصل لـ 13%، وتصل فى ماسيرو عاصمة ليسوتو لـ 11%.


وتنخفض النسب بشكل أكبر في غابورون عاصمة بوتسوانا لـ 4%، وصولا لـ 3% في هراري عاصمة زيمبابوي، والنسبة نفسها في أوشوايا بأقصى الطرف الجنوبي للأرجنتين.

تحذير: ممنوع النظر للشمس أثناء الكسوف حتى فى مرحلته الجزئية حيث أنه يعرض الانسان للخطر والنظارات المخصصة ضرورية لتجنب حدوث مشاكل فى العين.

كسوف الشمس يضر بصحة الجنين

أحداث فلكية قريبا 

وستشهد سماء اﻷرض خسوفا كلي للقمر في الفترة من 3 لـ 4 مارس وسيتحول لون القمر للأحمر الدموي لمدة 58 دقيقة ويظهر في غرب أميركا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وشرق آسيا وسيتمكن نحو 2.5 مليار شخص، أي 31% من سكان العالم من رؤية القمر أثناء الخسوف الكلى أما الكسوف الحلقي فسيكون في 6 فبراير 2027، وسيشاهده سكان تشيلي  والأوروغواي والأرجنتين والبرازيل حتى غانا وتوغو وبنين وساحل العاج ونيجيريا .

كسوف الشمس كسوف الشمس الأول كسوف الشمس لعام 2026 موعد كسوف الشمس كسوف الشمس الأول فى 2026 2026 عام 2026 رمضان 2026 هلال رمضان 2026 رؤية هلال رمضان 2026 رؤية هلال رمضان

