موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة موعد كسوف الشمس الأول فى عام 2026 حيث أنه من الظواهر الفلكية المميزة ولها تأثير على جوانب مختلفة من الحياة بل والأغرب من ذلك أنه يتزامن مع رؤية هلال رمضان 2026.

موعد كسوف الشمس

ووفقا لموقع سبيس" فمن المتوقع أن يحدث كسوف الشمس الأول في عام 2026 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 فبراير، وهو كسوف حلقي حيث يشكل الشمس والقمر مشهدا يشبه حلقة النار فى السماء.



ويمتد الكسوف الحلقي لمسافة 4282 كيلومترا ويبدأ من غرب القارة القطبية الجنوبية، مارا بساحل بحر ديفيس في المحيط الجنوبي مما يجعل من الصعب أن يرصد هذه الظاهرة البشر ولن يراها سوى الكائنات التى تعيش في تلك المناطق مثل البطاريق والعلماء المتواجدين هناك، ولكن يتوقع العلماء أن يشهد البشر المرحلة الجزئية للكسوف ستكون متاحة للمشاهدة لعدد أكبر من البشر وحينها تظهر الشمس وكأن قضم القمر جزءا منها في مناطق واسعة تشمل كل أجزاء القارة القطبية الجنوبية، وجنوب شرق إفريقيا، وأقصى الطرف الجنوبي لقارة أميركا الجنوبية، وبعض الأماكن في المحيط الهادئ والهندي والأطلسي والجنوبي.

تفاصيل أول كسوف فى 2026

تتفاوت نسبة تغطية الشمس في المرحلة الجزئية من الكسوف وستكون أكبر نسبة تغطية 88% في جزر هيرد وماكدونالد الأستراليةوكذلك في الأراضي الفرنسية الجنوبية والأنتاركتيكية.

وفي المحيط الهندي، تبلغ النسبة 35% في جزر ماسكارين، و32% في بورت لويس عاصمة موريشيوس، و31% في سان دوني عاصمة ريونيون.

وفي مدغشقر، تصل نسبة التغطية لـ 20% في العاصمة أنتاناناريفو وفي جنوب إفريقيا، تسجل ديربان 16% أما مدينة مابوتو عاصمة موزمبيق فتصل لـ 13%، وتصل فى ماسيرو عاصمة ليسوتو لـ 11%.



وتنخفض النسب بشكل أكبر في غابورون عاصمة بوتسوانا لـ 4%، وصولا لـ 3% في هراري عاصمة زيمبابوي، والنسبة نفسها في أوشوايا بأقصى الطرف الجنوبي للأرجنتين.

تحذير: ممنوع النظر للشمس أثناء الكسوف حتى فى مرحلته الجزئية حيث أنه يعرض الانسان للخطر والنظارات المخصصة ضرورية لتجنب حدوث مشاكل فى العين.

أحداث فلكية قريبا

وستشهد سماء اﻷرض خسوفا كلي للقمر في الفترة من 3 لـ 4 مارس وسيتحول لون القمر للأحمر الدموي لمدة 58 دقيقة ويظهر في غرب أميركا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وشرق آسيا وسيتمكن نحو 2.5 مليار شخص، أي 31% من سكان العالم من رؤية القمر أثناء الخسوف الكلى أما الكسوف الحلقي فسيكون في 6 فبراير 2027، وسيشاهده سكان تشيلي والأوروغواي والأرجنتين والبرازيل حتى غانا وتوغو وبنين وساحل العاج ونيجيريا .