قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم القادم.. من هو؟

صلاح وسلوت
صلاح وسلوت
أحمد أيمن

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتغيير مهم في تشكيلة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع بحث الإدارة عن بديل محتمل لنجم الفريق المصري محمد صلاح في حال استمرار تراجع مستواه خلال الموسم الحالي. 

تأتي هذه الخطوة بعد المستوى المتذبذب الذي يقدمه صلاح هذا الموسم، مقارنة بما اعتاد عليه جمهور “الريدز” من أداء هدّاف ومؤثر في المباريات، وذلك بالتزامن مع تراجع أداء الفريق بشكل عام.

ويرجع بعض المراقبين التراجع إلى قلة الأهداف مقارنة بالفترات الماضية، ما دفع ليفربول لوضع خطة بديلة تحسبًا لأي تغيرات في المستقبل القريب. 

 

نتيجة مباراة ليفربول وسندرلاند 

فاز فريق ليفربول بهدف نظيف على نظيره سندرلاند، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجّل هدف المباراة الوحيد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بعد استغلاله ركلة ركنية نفذها محمد صلاح ليضعها في الشباك في الدقيقة 61.

رغم أن الفريق رفع رصيده إلى 42 نقطة بعد هذه المباراة، إلا أن الأداء الفردي لصلاح أثار بعض التساؤلات حول فعاليته الحالية في خط الهجوم. 

من هو بديل محمد صلاح؟

صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية كشفت أن ليفربول وضع اسم كريستيان بوليسيتش، جناح فريق ميلان الإيطالي، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتعزيز الهجوم الموسم المقبل. 

اللاعب الأمريكي الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، يتمتع بخبرة قوية في البطولات الأوروبية، وقدّم مستويات مميزة في ميلان مما جعله هدفًا محتملاً لليفربول. 

ويرى البعض أن قدرات بوليسيتش الهجومية وسرعته في الطرفين الأيمن والأيسر قد توفر لليفربول نوعًا من المرونة التي قد يحتاجها الفريق في ظل تطور أسلوب لعب المنافسين في البريميرليج. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن متابعة الفريق الإنجليزي لعقود اللاعب مع ميلان وتطور المفاوضات حول إمكانية انتقاله يشير إلى اهتمام جدي بإجراء هذا التغيير. 

في الوقت ذاته، يُنظر إلى مستقبل صلاح مع الفريق على أنه ملف مهم داخل الإدارة وبين الجماهير على حد سواء، خاصة مع اقتراب نهاية عقده ووجود تقارير تتحدث عن احتمالات انتقاله إلى دوري آخر، منها الدوري الأمريكي أو العودة إلى الدوري السعودي في حال عدم استمرار قدرته على تقديم المستوى الذي عهدناه.

جدير بالذكر أن صلاح لديه عقد مع ليفربول يمتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالي، مما يعطي للنادي بعض الوقت للتفكير في خياراته المستقبلية.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح بديل محمد صلاح ليفربول مباراة ليفربول وسندرلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يشارك في احتفالية السفارة اليابانية بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو

الدكتور محمد كمال

خبير تربوي: يجب التأني قبل تطبيق قرار زيادة سنوات التعليم الإلزامي

رشوان

رشوان لـ أ ش أ: خارطة طريق تطوير الإعلام معروضة حاليا على رئيس الجمهورية

بالصور

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

للفطار والعشاء والشاي.. طريقة عمل كيكة الزبيب الهشة

كيكة الزبيب
كيكة الزبيب
كيكة الزبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد