ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم القادم.. من هو؟

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتغيير مهم في تشكيلة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع بحث الإدارة عن بديل محتمل لنجم الفريق المصري محمد صلاح في حال استمرار تراجع مستواه خلال الموسم الحالي.

تأتي هذه الخطوة بعد المستوى المتذبذب الذي يقدمه صلاح هذا الموسم، مقارنة بما اعتاد عليه جمهور “الريدز” من أداء هدّاف ومؤثر في المباريات، وذلك بالتزامن مع تراجع أداء الفريق بشكل عام.

ويرجع بعض المراقبين التراجع إلى قلة الأهداف مقارنة بالفترات الماضية، ما دفع ليفربول لوضع خطة بديلة تحسبًا لأي تغيرات في المستقبل القريب.

نتيجة مباراة ليفربول وسندرلاند

فاز فريق ليفربول بهدف نظيف على نظيره سندرلاند، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجّل هدف المباراة الوحيد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بعد استغلاله ركلة ركنية نفذها محمد صلاح ليضعها في الشباك في الدقيقة 61.

رغم أن الفريق رفع رصيده إلى 42 نقطة بعد هذه المباراة، إلا أن الأداء الفردي لصلاح أثار بعض التساؤلات حول فعاليته الحالية في خط الهجوم.

من هو بديل محمد صلاح؟

صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية كشفت أن ليفربول وضع اسم كريستيان بوليسيتش، جناح فريق ميلان الإيطالي، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتعزيز الهجوم الموسم المقبل.

اللاعب الأمريكي الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، يتمتع بخبرة قوية في البطولات الأوروبية، وقدّم مستويات مميزة في ميلان مما جعله هدفًا محتملاً لليفربول.

ويرى البعض أن قدرات بوليسيتش الهجومية وسرعته في الطرفين الأيمن والأيسر قد توفر لليفربول نوعًا من المرونة التي قد يحتاجها الفريق في ظل تطور أسلوب لعب المنافسين في البريميرليج.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن متابعة الفريق الإنجليزي لعقود اللاعب مع ميلان وتطور المفاوضات حول إمكانية انتقاله يشير إلى اهتمام جدي بإجراء هذا التغيير.

في الوقت ذاته، يُنظر إلى مستقبل صلاح مع الفريق على أنه ملف مهم داخل الإدارة وبين الجماهير على حد سواء، خاصة مع اقتراب نهاية عقده ووجود تقارير تتحدث عن احتمالات انتقاله إلى دوري آخر، منها الدوري الأمريكي أو العودة إلى الدوري السعودي في حال عدم استمرار قدرته على تقديم المستوى الذي عهدناه.

جدير بالذكر أن صلاح لديه عقد مع ليفربول يمتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالي، مما يعطي للنادي بعض الوقت للتفكير في خياراته المستقبلية.