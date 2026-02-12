محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل

كشفت بعض التقارير الصحفية عن مستقبل النجم محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي في ظل تردد انباء عن قرب رحيله بنهاية الموسم الحالي

وأكد موقع "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول توصل بالفعل إلى اتفاق مع محمد صلاح يسمح له بمغادرة النادي في موسم الانتقالات الصيفية المقبل بعد موسم مضطرب له مع الفريق

وأضاف الموقع أن هناك عدة أندية في الدوري السعودي ترغب في ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

وأوضح الموقع أن الأداء الحالي للجناح المصري لم يرتقَ إلى المستوى الذي اعتاد عليه المشجعون، حيث تراجعت معدلات أهدافه وتأثيره في المباريات مقارنة بالمواسم السابقة.