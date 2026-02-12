قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رودريجيز: مادورو ما يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد

مادورو
مادورو
محمود نوفل

أكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز أن مادورو ما يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد ، مشيرة إلى أنها تلقت دعوة لزيارة واشنطن.

وقالت رئيسة فنزويلا بالوكالة في تصريحات  لشبكة إن بي سي :  نفكر في تلبيتها بمجرد التأسيس لتعاون والمضي قدما في كل شيء.

وفي وقت سابق ، قدمت السفيرة الأمريكية لورا دوجو إلى العاصمة كاراكاس، لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في فنزويلا بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.


وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من عملية عسكرية أمريكية، أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى الإطاحة بزعيم الدولة نيكولاس مادورو.

وقالت دوجو، عبر حساب السفارة الأمريكية على منصة "إكس": "أنا وفريقي مستعدون للعمل"، ونشرت السفارة صورها عند هبوطها في مطار مايكيتيا.

وكانت فنزويلا والولايات المتحدة قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية في فبراير 2019 بقرار من مادورو، وأغلقتا سفارتيهما بشكل متبادل، بعد أن قدم ترامب دعما علنيا للمشرع خوان جوايدو في ادعائه بأنه الرئيس المؤقت للبلاد في يناير من ذلك العام.

قال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، أحد أقوى السياسيين الموالين لمادورو، إن إعادة فتح السفارة الأمريكية ستمنح الحكومة وسيلة للإشراف على معاملة الرئيس المخلوع المسجون في الولايات المتحدة.

فيما قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، عبر تليجرام، إن وصول دوجو يأتي ضمن جدول زمني مشترك "للتعامل مع الخلافات القائمة وحلها من خلال الحوار الدبلوماسي، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي".

وصلت دوجو، التي شغلت سابقا منصب سفيرة في نيكاراجوا وهندوراس، إلى فنزويلا بعد يوم من إعلان الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز مشروع قانون عفو لإطلاق سراح السجناء السياسيين، وهي خطوة طالبت بها المعارضة الفنزويلية منذ فترة.

مادورو فنزويلا ديلسي رودريجيز السفيرة الأمريكية لورا دوجو دونالد ترامب

التوت الأزرق
انتر لوك
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
محافظ الشرقية
