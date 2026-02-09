قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الأمريكي يعتزم زيارة فنزويلا.. ويكشف موعد الانتخابات الرئاسية

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت
ناصر السيد

صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، لموقع بوليتيكو أنه سيسافر قريبًا إلى فنزويلا للقاء قادتها ومناقشة مستقبل شركة النفط الحكومية، لكنه أصر على أن مصالح إدارة ترامب في هذه الدولة الغنية بالموارد لا تتمحور حول النفط، مبينا أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا.

وزير الطاقة الأمريكي يزور فنزويلا

وفي مقابلة حصرية مع بوليتيكو ، قال رايت إن الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو "لم تكن خطوة لزيادة إمدادات النفط"، وأن احتياطيات النفط الخام الرائدة عالميًا في البلاد لم تكن أبدًا "جزءًا مهمًا من عملية صنع القرار".

وأضاف رايت: "كانت هذه مشكلة جيوسياسية لدولة تُشكل تهديدًا لجميع جيرانها، وتهديدًا لنصف الكرة الغربي، ومُصدِّرًا ضخمًا للأسلحة والمخدرات والمجرمين. قد يكون من قبيل الصدفة، لكنها ليست صدفة أن يكون النفط هو المنتج الرئيسي والمورد العملاق لفنزويلا".

في الأسابيع التي تلت العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن القبض على مادورو، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الولايات المتحدة ستعيد بناء قطاع النفط الفنزويلي لصالح المستهلكين الأمريكيين. 

وقال ترامب لمسؤولي شركات النفط في البيت الأبيض الشهر الماضي: "من بين الفوائد التي ستجنيها الولايات المتحدة من هذه العملية انخفاض أسعار الطاقة"، وذلك على الرغم من تشكيك مسؤولين تنفيذيين، مثل دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، في جدوى الاستثمار في هذا البلد الذي لا يزال يعاني من عدم الاستقرار.

ستجعل زيارة رايت المرتقبة منه أرفع مسؤول في إدارة ترامب يزور فنزويلا منذ القبض على مادورو. 

وقال إنه يعتزم لقاء الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريجيز، خلال زيارته.

الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

أكد رايت أنه "لم يطرأ أي تغيير على الخطة" الرامية إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي في فنزويلا، ويتوقع أن تُجرى الانتخابات الديمقراطية في البلاد خلال 18 إلى 24 شهرًا القادمة. 

وأوضح أن هذا المسعى يتطلب التعاون مع السلطات المؤقتة والاعتماد على أدوات اقتصادية، كقطاع النفط.

كما يأمل في زيارة بعض حقول النفط في البلاد، التي تضم بعضاً من أكبر الاحتياطيات في العالم، لكنها عانت من نقص الاستثمار في ظل النظام الاشتراكي، ما أدى إلى تراجع إنتاجها إلى جزء ضئيل مما كان عليه قبل ثلاثة عقود.

وزير الطاقة الأمريكي زيارة فنزويلا الانتخابات الرئاسية كريس رايت إدارة ترامب وزير الطاقة الأمريكي يزور فنزويلا الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

بقيمة 9 مليار دولار.. الولايات المتحدة وأرمينيا يوقعان اتفاق نووي

مطار هافانا

لنفاد وقود الطائرات.. الخطوط الجوية الكندية توقف رحلاتها إلى كوبا

كراهية كبيرة لليهود في بولندا

ارتفاع نسبة البولنديين الكارهين لليهود إلى 40%

بالصور

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد