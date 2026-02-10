مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسؤول في البيت الأبيض الاثنين مجددا معارضة الرئيس دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة، بحسب رويترز.

وقال المسؤول "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".

وصادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، الأحد، على سلسلة قرارات قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

و أظهرت بيانات الطيران رصد طائرة الاستطلاع المضادة للغواصات التابعة للبحرية الأمريكية من طراز "بوينغ P-8A بوسيدون" وهي تحلق فوق مياه مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية، بحسب وكالة "نوفوستي".

وأقلعت الطائرة من البحرين، وحلقت في الأجواء فوق مضيق هرمز، ثم عادت أدراجها إلى نقطة الانطلاق، و استناداً إلى بيانات الطيران ووفق مسار تحليق الطائرة.