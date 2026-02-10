سهام صالح: عواد رحب بالصُلح مع معتمد جمال بعد إصابة محمد صبحي

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن وجود محاولات جادة للصلح بين محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، ومعتمد جمال المدير الفني للفريق، وذلك في ظل القلق المتزايد داخل النادي بشأن ملف حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن إصابة محمد صبحي بالتهابات في وتر أكيلس زادت من حدة الأزمة، خاصة أنه شارك في مباراة كهرباء الإسماعيلية رغم معاناته من الإصابة ونزلة برد، بعد تحمّله الآلام وتناوله مسكنات من أجل مصلحة الفريق، قبل أن يتعذر مشاركته أمام زيسكو.

وأضافت أن القلق تضاعف بسبب عدم ظهور المهدي سليمان بالمستوى المأمول، إلى جانب قلة خبرة محمود الشناوي الحارس الرابع.

وأشارت إلى أن هناك مساعي مكثفة يقودها جون إدوارد، بالتنسيق مع معتمد جمال، لإعادة محمد عواد للمشاركة، خاصة أن اللاعب أبدى ترحيبه بالعودة ورغبته في الحصول على فرصة جديدة لاستعادة مكانه الأساسي، مع ترقب لموقفه من المشاركة بداية من مواجهة سموحة المقبلة في الدوري.