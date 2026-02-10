الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الحارس محمد عواد، بات قريبًا من حل أزمته داخل جدران القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، مشكلة محمد عواد باتت قريبة من الحل واللاعب سيعود للمشاركة في تدريبات الزمالك خلال أيام بشكل طبيعي.

الاستعداد لمواجهة سموحة بالدوري المصري

يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق سموحة المقبلة في الدوري المصري. ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة القادمة من مسابقة الدوري. يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد سلسلة من النتائج التي شهدت تذبذب الأداء في الفترة الأخيرة.