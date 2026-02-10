السفير عاطف سالم: كتاب أنا وياسر عرفات أتاح فهما أعمق لتفكيره

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر لدى إسرائيل، إنه سعيد بتعرّفه بشكل أعمق على فكر الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من خلال كتاب «أنا وياسر عرفات» للكاتب الصحفي أسامة شرشر، معربًا عن سعادته بحضور حفل توقيع الكتاب، ومقدمًا التهنئة للمؤلف على صدوره.

عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم حفل توقيع كتاب «أنا وياسر عرفات» للكاتب الصحفي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار.

وأوضح السفير عاطف سالم خلال حفل توقيع الكتاب أن دراسة الشخصيات الإسرائيلية تُعد أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أن كل شخصية إسرائيلية يتم إعداد ملف كامل عنها منذ ميلادها وحتى الوقت الراهن. وتطرق في هذا السياق إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أنه يُعد أول رئيس حكومة يتولى المنصب وهو من مواليد إسرائيل، لافتًا إلى أن والده كان كاتبًا في التاريخ اليهودي وينتمي إلى اليمين المتطرف، فيما كان جده حاخامًا متطرفًا.

وأضاف أن هذه الخلفيات الفكرية والسياسية لها أهمية كبيرة في فهم طبيعة صنع القرار داخل إسرائيل، مؤكدًا أن العلاقات بين عائلة نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قديمة جدًا وتمتد جذورها إلى فترات تاريخية سابقة، وهو ما يستوجب دراسة تاريخ الشخصيات بشكل دقيق، معتبرًا أن ذلك «ليس عيبًا»، بل ضرورة لفهم الواقع السياسي، مؤكدا أنه غير متفائل بإمكانية تطبيق حل الدولتين في ظل المعطيات السياسية الراهنة والتوجهات السائدة داخل إسرائيل.