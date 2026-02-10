قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نشأت الديهي ينفعل بسبب ارتفاع أسعار الدواجن مع اقتراب شهر رمضان

الدواجن
الدواجن
محمد شحتة

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء، اعتراضًا على الارتفاع المستمر في أسعار الدواجن، خاصة مع وصول سعر كيلو البانيه إلى أكثر من 220 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وما يمثله ذلك من عبء إضافي على المواطنين.

وتسائل "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، عن أسباب عدم انعكاس تراجع سعر الدولار على أسعار السلع، قائلًا: "هل الأسعار انخفضت بنفس نسبة هبوط الدولار؟"، معتبرًا أن هناك بعض التجار الذين يستغلون المواطنين، واصفًا هذا السلوك بأنه "استهتار ومعاناة يتحملها المواطن البسيط".

وأكد أن المواطن ليس "الحيطة المايلة" التي يتحمل عليها الجميع أعباء الغلاء، مشددًا على أن المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة أو الرئيس، الذي وصفه بـ"سيد الموقف"، وإنما على من يحققون مكاسب غير مشروعة من خلال استغلال احتياجات الناس، خاصة الفئات البسيطة ومحدودة الدخل.

وطالب الديهي، الدولة باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يستغلون المواطنين، مؤكدًا أن تحريك الأسعار في هذا التوقيت يمثل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار المجتمعي، لاسيما مع انخفاض سعر الدولار مقابل استمرار ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ملف الأسواق أصبح الشغل الشاغل للمواطن المصري، موضحًا أن أكثر ما يؤرق الشارع حاليًا هو أسعار الدواجن والبيض والخبز، مشيرًا إلى أن هناك سلعًا تدعمها الدولة، إلا أن بعض التجار يعمدون إلى احتكارها وتحقيق أرباح على حساب المواطنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ستتدخل لضبط الأسواق، مطالبًا بتشديد الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم السماح للبعض "بوضع الدعم في جيوبهم" بدلًا من وصوله إلى المواطنين.

نشأت الديهي الدواجن سعر كيلو البانيه التجار شهر رمضان

