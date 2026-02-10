حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران

قالت مصر للطيران، إنه في ضوء ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن تسريب بيانات العاملين بشركة مصر للطيران.

أكدت شركة مصر للطيران أن بيانات الموارد البشرية والعاملين بها يتم تخزينها على الحواسب الرئيسية فى مركز البيانات الرئيسي بمصر للطيران، وتخضع هذه البيانات لإجراءات وأنظمة تأمين صارمة مطبقة وفق أعلى معايير الحماية المعتمدة داخل الشركة.

وأكدت الشركة أنه لم يتم رصد أي اختراق أو تسريب للبيانات، ولم تظهر اى علامه من علامات الاختراق السيبرانى على الانظمه الخاصه بالعاملين، وان جميع البيانات يتم تأمينها بواسطه احدى الشركات المتخصصه فى الامن الرقمى السيبرانى .