قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير: تباطؤ مبيعات العقارات لا يعني فقاعة.. والسوق يخضع لإعادة توزيع للطلب

الدكتور رضا لاشين
الدكتور رضا لاشين
محمد صبيح

قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية والخبير العقاري، إن السوق العقاري المصري شهد خلال السنوات الأربع الماضية زيادة ملحوظة في معدلات الطلب، صاحبها ارتفاع في أسعار مختلف أنواع العقارات، مشيراً إلى أن التراجع النسبي في معدلات شراء الوحدات خلال الفترة الأخيرة، وانخفاض أسعار بعض العقارات، لا يدعو للقلق ولا يمكن اعتباره مؤشراً على دخول السوق في مرحلة فقاعة عقارية.

وأوضح لاشين أن القطاع العقاري، شأنه شأن أي قطاع اقتصادي، تحكمه دورات اقتصادية طبيعية، ويخضع لمعادلات العرض والطلب، وقرارات الشراء والبيع، وحجم السيولة المتاحة، والفوائض المالية، فضلاً عن إمكانيات التمويل العقاري.

تحويل العقار من أصل استثماري تقليدي إلى أداة تحوط

وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال السنوات الماضية، وتغير سعر الصرف عقب التعويم، دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى تحويل العقار من أصل استثماري تقليدي إلى أداة تحوط ومخزن للقيمة، ما أدى إلى زيادة قرارات الشراء بدافع الحفاظ على قيمة المدخرات، وهو ما انعكس في ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة تجاوزت المعدلات الطبيعية للزيادة العقارية التي تدور حول 15% سنوياً.

وأشار إلى أنه مع الاستقرار النسبي الحالي في سعر الصرف، وتراجع التقلبات النقدية، تزامناً مع ارتفاع أسعار الذهب باعتباره أداة تحوط أسرع في التحول إلى سيولة نقدية مقارنة بالعقارات والأراضي، بدأ سلوك المشتري العقاري يشهد تغيراً ملحوظاً، حيث اتجهت بعض السيولة نحو الاستثمار في الذهب بدلاً من العقار.

وأكد أن استقرار أسعار مواد البناء والطاقة والعمالة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك، ساهم في تهدئة وتيرة الزيادات السعرية في السوق العقاري، كما لفت إلى أن ظهور مناطق عمرانية جديدة مثل التجمع السادس، وأكتوبر الجديدة، وسفنكس، وزايد الجديدة، أتاح مخزوناً عقارياً بأسعار أقل نسبياً من المناطق التي شهدت طلباً مرتفعاً خلال السنوات الماضية، مثل التجمع الخامس، والشيخ زايد، والزمالك، والمهندسين، والمعادي، والدقي، ووسط البلد، وجاردن سيتي، وهو ما يمنح السوق فرصة لإعادة التوازن بين العرض والطلب وإعادة توزيع خريطة الطلب الجغرافي.

وأشار لاشين إلى أن خفض أسعار الفائدة أعاد توجيه جزء من رؤوس الأموال إلى قطاعات اقتصادية أخرى، من بينها الاستثمار في البورصة، والقطاع السياحي خاصة في المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، فضلاً عن القطاعات الصناعية والزراعية المدفوعة بتحسن نسبي في معدلات التصدير، ما أسهم في تخفيف الضغط على السوق العقاري وإعادة تشكيل أولويات المستثمرين.

رضا لاشين الخبير العقاري السوق العقاري معدلات الطلب العقارات القطاع العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

البحر الأحمر.. ضبط 18 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

معرض صنع في جامعة بنها

غدا.. افتتاح معرض صنع في جامعة بنها

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف

مدير أوقاف بني سويف يلقي محاضرة علمية بمسجد علي بن أبي طالب

بالصور

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد