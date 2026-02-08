قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
برلمان

حلمي يطالب بوقف إزالة وعودة الغاز لعدد من عقارات سوق الطباخين بالإسكندرية

النائب أحمد حلمي
النائب أحمد حلمي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تقدّم النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بعدد من المطالب العاجلة لوقف ما وصفه بالإجراءات التنفيذية المرتبطة بقطع الغاز الطبيعي عن عدد من العقارات بشارع سوق الطباخين في حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، لحين انتهاء لجنة هندسية محايدة من فحص الحالة الإنشائية بصورة دقيقة وشفافة، مع إعادة توصيل الغاز الطبيعي مؤقتًا لحين الفصل النهائي في الموقف الفني، وإتاحة التقارير الهندسية كاملة أمام السكان، فضلًا عن دراسة حلول بديلة تضمن سلامة الأرواح دون تشريد المواطنين.

وأوضح حلمي أن العقارات المشار إليها تضم وحدات سكنية متعددة بواقع عقار يحتوي على 32 شقة، وآخر يضم 24 شقة، وثالث يضم 36 شقة، بما يعكس حجم الكثافة السكنية وتأثير أي قرارات إزالة محتملة على قاطني المنطقة، مشيرًا إلى أن السكان فوجئوا بقطع خدمة الغاز الطبيعي تمهيدًا لاتخاذ قرارات إزالة دون إخطار مسبق أو إعلان تقارير فنية واضحة تثبت وجود خطر داهم يهدد السلامة العامة.

 التعامل الشامل مع الموقف ومنع أي أضرار قد تلحق بالسكان

وقال أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن الملف امتد ليشمل عقارات أخرى وردت بشأنها طلبات من الأهالي، من بينها عقار مكوّن من 12 دورًا، وآخر مكوّن من 18 دورًا يضم عشرات الشقق السكنية، مؤكدًا أنه يتم ضم جميع هذه الحالات إلى الطلب الجاري متابعته مع الجهات المختصة، في إطار التعامل الشامل مع الموقف ومنع أي أضرار قد تلحق بالسكان.

وشدد حلمي على أن الحفاظ على سلامة المواطنين يمثل أولوية قصوى، لكنه يتطلب في الوقت ذاته فحصًا هندسيًا محايدًا ودراسة خيارات الترميم أو المعالجة الفنية حال ثبوت إمكانية ذلك، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمان وحق المواطنين في السكن الآمن.

عودة الغاز عقارات سوق الطباخين الإسكندرية

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

محمد صلاح

عرض فلكي بـ 1.2 مليون إسترليني أسبوعيا .. هل ينتقل محمد صلاح الى النصر السعودي ؟

صورة ارشيفية

أجندة فعاليات قصور الثقافة هذا الأسبوع.. ملتقى للفنون التشكيلية بقصر الإبداع.. عروض في نوادي المسرح بالقناة وسيناء

أسعار الذهب

6300 دولاًر للأونصة.. سعر الذهب سيصل إلى مستويات قياسية خلال 2026

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

