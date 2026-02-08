رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على ضرورة إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات القضائية، لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتحسين كفاءة العمل القضائي.

الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الإنسان

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا على أن تطبيق الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يؤثر سلبًا على العنصر البشري داخل المنظومة القضائية، مؤكدًا أن دور القاضي يظل جوهريًا ولا يمكن الاستغناء عنه، وأن التكنولوجيا تأتي كأداة مساعدة لدعم اتخاذ القرار وليس استبداله.

بيئة سيبرانية آمنة لحماية الأمن العام

وأشار المستشار بولس فهمي إلى أهمية توفير بيئة سيبرانية آمنة داخل المؤسسات القضائية، لضمان حماية البيانات والمعلومات، والحفاظ على الأمن العام، في ظل الاعتماد المتزايد على النظم الرقمية والتقنيات الحديثة.

استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية

وفي سياق متصل، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، موضحًا أن ضمان عدالة ونزاهة هذه الإجراءات يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق قضاء مستقل وفعّال.

ونستعرض من خلال موقع صدى البلد بثًا مباشرًا لفعاليات مؤتمر القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا، والذي يُعقد بمشاركة واسعة من رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية من مختلف الدول، لمناقشة القضايا الدستورية وتعزيز التعاون القضائي.

مناقشات حول استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون

يشهد المؤتمر جلسات مكثفة تتناول عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها استقلال القضاء، ودور المحاكم الدستورية في حماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون في الدول المختلفة.