دعاء أواخر شعبان .. ودّعه بهذه الكلمات

دعاء أواخر شعبان، يبحث الكثير من المسلمين عبر محرك البحث جوجل عن دعاء أواخر شهر شعبان يجب الحرص بعض الأدعية التي من المستحب على المسلم قولها في نهاية هذا الشهر الكريم، يستمد دعاء أواخر شهر شعبان أهميته من أهمية ومكانة شهر شعبان لما يحويه هذا الشهر من أعمال جليلة وأحداث كبيرة، ومع اقتراب شهر البركة يجب أن يحسن كل مسلم استقباله ومن هذه المحاسن دعاء أواخر شهر شعبان والذي نقول فيه:

اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

دعاء أواخر شعبان

اللهم بارك لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان واتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين اللهم بلغني رمضان وأعني على صيامه وأحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمة.دعاء آخر أيام شعبان

اللهـم اجـعـل ما تبقى مـن أيام شـعـبان جـابرة لـلقلـوب، أسـرة لـلـعـيـوب، مـاحـيـة الـذنـوب، مُـفـرجّـة لـلـكـروب.

اللهم أبقني خير البقاء وأغنني خير الفناء على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوفاء والتسليم لك والتصديق بكتابك واتباع سنة رسولك.

اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيمانًا واحتسابًا، وبلغنا رمضان هذا العام وأعوامًا مديدة، ولا تحرمنا فضله يا الله، استجب منا الدعاء في العشر الأواخر من رمضان.

اللـهـم إن شـوقـنـا لـ شهرك قـد زاد يـا رب لـا تـحـرمـنـا وأحـبـتـنـا مـن صـيـامـه وقـيـامـه.

الهي وعظتني فلم اتعظ وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر فما عذري فاعف عني يا كريم عفوك عفوك عفوك

اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة عفوك عفوك عفوك.

الهي أنت من حلمك تعصى ومن كرمك وجودك تطاع كأنك لم تعص وأنا ومن لم يعصيك سكان أرضك فكن علينا بالفضل جوادا وبالخير عوادا يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله صلاة دائمة لا تحصى ولا تعد ولا يقدر قدرها غيرك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك ضعيف فقير الى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قهار مقتدر أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير الى رحمتك فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر.

اللهم بلغنا رمضان لـا فـاقـديـن إلـا مـفـقـود ديـن وأنت راض عنا يا ارحم الراحمين، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه واجعلنا فيه من عتقائك من النار امين

اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيمانا واحتسابا

اللهم هذا الشهر المبارك الذي انزل فيه القرآن جعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية يا من أخذ القليل وشكر الكثير اقبل منا اليسير.

اللهم إني أسألك أن تجعل لي الى كل خير سبيلا ومن كل ما لا تحب مانعا يا ارحم الراحمين يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك عفوك عفوك يا كريم.

دعاء آخر شهر شعبان

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم سلمه لنا وتسلمه منا صائمين قائمين يا رب العالمين.

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظك يا أرحم الراحمين.

رب اعف عن زلاتنا وعن ظلمنا لأنفسنا واغفر خطايانا وبدل ضيقتنا فرجا وسعادة وارحم والدينا واهلينا وبلغنا رمضان وانت راض عنا.

الله يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون وعزك الذى لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء يا مغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان

اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان

اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.