يزن عيد يكشف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "صحاب الأرض"

كشف النجم الشاب الأردني "يزن عيد" عن تفاصيل دوره في مسلسل "صحاب الأرض" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026، تزامنًا مع نشر البوستر الشخصي له.

يقدم يزن في المسلسل دور الشاب الفلسطيني "عمار" مع بداية الحرب يحاول الهروب بعائلته ليبحث عن مكان آمن له وأمه وأخته، والحفاظ عليهم وحمايتهم ولكن مصاعب الرحلة كبيرة فهل سيستطيع حمايتهم وخروجهم لبر الأمان.

مسلسل صحاب الأرض، من تأليف عمار صبري، فيما يتولى الإخراج بيتر ميمي، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ بصمته الخاصة من خلال أعمال أصبحت علامات في الدراما العربية، من بينها ثلاثية الاختيار والحشاشين.

ويشارك في بطولة مسلسل أصحاب الأرض نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، أبرزهم منة شلبي، إياد نصار، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، الأردنية سارة يوسف، الأردني يزن عيد، والممثل الفلسطيني العالمي أدم بكري، وتارا عبود وباقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.