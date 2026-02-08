كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط

يُعد شهر رمضان ، مناسبة روحية مميزة داخل كل بيت، خاصة للأطفال الذين ينجذبون لأجوائه المليئة بالبهجة والطقوس الخاصة.

تعويد الطفل على الصيام

ومع ذلك، يقع بعض الآباء في حيرة حول التوقيت المناسب لبدء تعويد الطفل على الصيام، بين الخوف على صحته والرغبة في تنشئته دينيًا بشكل صحيح.

التعامل الخاطئ مع هذه المرحلة

وتؤكد الخبرات التربوية أن التعامل الخاطئ مع هذه المرحلة قد يجعل الصيام عبئًا ثقيلًا على الطفل في المستقبل، بينما يساهم التدرج والتحفيز الإيجابي في غرس حب العبادة في نفسه منذ الصغر، دون إجبار أو نفور.

مصدر سعادة وبهجة للأطفال

من جانبها؛ أكدت سماح عبد الفتاح، الاستشارية الأسرية، أن شهر رمضان يمثل مصدر سعادة وبهجة للأطفال، إلا أن تكرار بعض العبارات مثل “أنت صغير ولا تستطيع الصيام” قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث يكبر الطفل دون أن يعتاد على هذه العبادة، فيشعر بثقلها وصعوبتها لاحقًا.

وأوضحت أن هذا الأسلوب يحرم الطفل من التدرج الطبيعي في أداء العبادات.

بدء صيام الأطفال

وأشارت خلال حديثها في برنامج حافظي على رمضانك المذاع على قناة الناس إلى أن الصيام لا يُقاس بالصلاة، ولا يوجد نص صريح في السنة النبوية يحدد سنًا معينًا لبدء صيام الأطفال، لافتة إلى أن الفقهاء ربطوا الأمر بقدرة الطفل على الفهم والتمييز والتحمل، مع التأكيد على دور الأسرة في تحبيب الصيام للطفل دون إجبار أو قسوة.

صيام الطفل لساعات محددة

وأضافت أن التدرج هو الأسلوب الأمثل، من خلال صيام الطفل لساعات محددة في البداية، مثل الصيام حتى الظهر أو العصر، أو الامتناع عن الطعام فقط دون الشراب، مع السماح له بالشرب إذا شعر بالإجهاد، خاصة في المراحل الأولى. كما شددت على أهمية إشغال الطفل باللعب والأنشطة البسيطة التي تعكس أجواء رمضان الجميلة.

تدريب الطفل على الصيام

وأوضحت أنه يمكن تدريب الطفل على الصيام من خلال النوافل والسنن مثل صيام يومي الاثنين والخميس أو يوم عرفة، بدلًا من مطالبته بصيام الشهر كاملًا دفعة واحدة.

وأكدت أن تهيئة الطفل نفسيًا لاستقبال رمضان، عبر شراء الفانوس والزينة ومشاركته في تزيين المنزل، تُعد وسائل تربوية فعالة لا تتعارض مع الدين، بل تعزز ارتباطه بالشهر الكريم.

ترسيخ حب الطاعة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية إعداد جدول عبادات مبسط للأطفال، لا يقتصر على الصلاة فقط، بل يشمل الأذكار السهلة، والصلاة في المسجد برفقة الوالد، بما يساعد على ترسيخ حب الطاعة والالتزام الديني في نفوسهم، ويجعل من رمضان تجربة إيمانية جميلة تبقى آثارها معهم لسنوات طويلة.