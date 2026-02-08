افتتاح أكبر معارض أهلا رمضان بمحطة مصر في الإسكندرية

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، معرض «أهلًا رمضان» بمحطة مصر، والذي تقيمه شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

ويضم المعرض جميع السلع الغذائية الأساسية، من السكر، والأرز، والمكرونات، والزيوت، والسمن، والدقيق، إلى جانب البيض، واللحوم، والدواجن، وذلك بأسعار مخفّضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى نحو 30%، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين داخل محافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفّضة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الافتتاح، تفقد وزير التموين ومحافظ الإسكندرية جميع أقسام المعرض، واطلعا على توافر السلع وكمياتها، ومستوى جودتها، ونسب التخفيضات المطبقة، مع التأكيد على الالتزام بالأسعار المعلنة وضمان استمرارية ضخ السلع طوال فترة انعقاد المعرض.

وأكد وزير التموين أن معارض «أهلًا رمضان» تمثل أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية على أهمية التوسع في إقامة هذه المعارض بمختلف الأحياء، لضمان وصول السلع المدعمة إلى أكبر عدد من المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.