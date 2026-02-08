حسن شيخ محمود: نقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة

أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أنه تباحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش معه الرؤية المشتركة لاستقرار المنطقة.

وقال الرئيس الصومالي، في تصريح نشرته قناة "اكسترا نيوز": رؤيتنا مع مصر تستند إلى القيم المشتركة وإحلال السلام، ونؤكد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه.



كما أكد الرئيس الصومالي، على رفض أي موقف يقوض وحدة الصومال وينال من سيادته ووحدة أراضيه.

وأوضح أن الجماعات المتطرفة تقوض استقرار المنطقة وتؤثر على واستقرارها، مشيرا إلى أن منطقة البحر الأحمر لها أهمية استثنائية على الصعيد الاستراتيجي.



وأضاف الرئيس الصومالي، أننا نشارك مصر جهود تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، ونقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة

