كريستال بالاس يفوز على برايتون بهدف في الدوري الإنجليزي

فاز فريق كريستال بالاس على نظيره برايتون، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف كريستال بالاس عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة 61.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، فيما يأتي فريق برايتون في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

آدم وارتون يشعل الصراع بين ليفربول وريال مدريد.. من يفوز بصفقة الـ100 مليون يورو؟

أصبح آدم وارتون لاعب وسط كريستال بالاس الإنجليزي حديث الأندية الكبرى في أوروبا بعد الأداء اللافت الذي قدمه منذ انتقاله من بلاكبيرن روفرز مطلع عام 2024 مقابل 21 مليون يورو فقط.

ويتميز وارتون البالغ من العمر21 عاما بذكائه التكتيكي قدرته على قراءة المباراة وتحكمه في إيقاع اللعب ما جعله لاعبا محوريا في تشكيلة المدرب أوليفييه جلاسنر بالاضافة الى مهاراته في التمرير وبناء الهجمات والتحرك الذكي داخل الملعب وجعلته أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الإنجليزي الممتاز وجذب أنظار المنتخب الإنجليزي الذي يتوقع أن يضمه إلى صفوفه في كأس العالم 2026.

وأصبح الصراع بين ليفربول وريال مدريد على وارتون من أكثر الصفقات المرتقبة في أوروبا وسط ترقب عشاق كرة القدم لخطوة الناديين القادمة التي قد تغير موازين قوة خط الوسط في الموسم المقبل.

وخلال الأشهر الماضية أبدى نادي ريال مدريد اهتمامًا ملحوظا بضم وارتون لتعزيز خط وسطه لكن المفاوضات لم تتطور إلى صفقة عملية وتدخل ليفربول بقوة حيث يسعى النادي الإنجليزي لإنهاء الصفقة سريعا قبل ارتفاع القيمة السوقية للاعب.

وتشير التقارير البريطانية إلى أن ليفربول مستعد لضخ مبلغ قد يصل أو يتجاوز 100 مليون يورو مقابل اللاعب مع توقيع عقد يمتد لخمس سنوات في محاولة لحسم الصفقة قبل أي تدخل جديد من ريال مدريد أو أندية أخرى.