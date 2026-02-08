قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول، من مواجهة فريق بايرن ميونخ وضيفه هوفنهايم بتقدم الفريق البفاري بنتيجة 3-1، من المباراة المقامة مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الألماني (البوندسليجا).

أهداف مباراة البايرن ضد هوفنهايم

وجاءت أهداف الشوط الأول لصالح الفريق البافاري عن طريق النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و50، فيما أضاف لويس دياز الهدف الثالث في الدقيقة 45+2.

وسجل أندري كراماريتش هدف هوفنهايم الوحيد في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

بطاقة حمراء تُشعل المباراة

وشهدت المباراة لحظة فارقة بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه كيفين أكبوجوما لاعب هوفنهايم في الدقيقة 17، ليكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما استغله بايرن ميونخ لفرض سيطرته على مجريات اللعب.

تشكيل بايرن ميونيخ

أعلن فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الألماني، تشكيل البافاري لمواجهة هوفنهايم، المقرر انطلاقها مساء اليوم، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الألماني «البوندسليجا».

تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو – تاه – ألفونسو ديفيز – ستانيشيتش

خط الوسط: أوليز – جنابري – لويس دياز – بافلوفيتش – كيميش

خط الهجوم: هاري كين

ترتيب الدوري الألماني

ويدخل بايرن ميونخ اللقاء متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل هوفنهايم المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وهي الحصيلة الأعلى في تاريخ النادي بعد مرور 20 جولة من المسابقة.

ويعاني الفريق البافاري من تذبذب في النتائج المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام هامبورج بنتيجة 2-2، وتلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام أوجسبورج بنتيجة 2-1، إلا أنه لا يزال يمتلك أقوى خط هجوم في تاريخ الدوري الألماني في هذه المرحلة، بتسجيله 74 هدفًا، بمعدل يقترب من 3.7 أهداف في المباراة الواحدة.

وتشير المواجهات التاريخية إلى أفضلية واضحة لبايرن ميونخ، الذي حقق الفوز في 7 من آخر 10 مباريات جمعته مع هوفنهايم، من بينها الفوز في لقاء الدور الأول بنتيجة 4-1.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق فوز مقنع يقربه خطوة جديدة من الحفاظ على لقب الدوري الألماني، في ظل ترقب لما ستسفر عنه مباراة بوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج، التي قد تقلص الفارق إلى ثلاث نقاط حال فوز دورتموند.

