التعادل الإيجابي 2-2 يحسم مواجهة بايرن ميونيخ وهامبورج في الدوري الألماني

سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام هامبورج بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب فولكسبارك، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الألماني .



أحرز فابيو فييرا هدف التقدم لصالح هامبورج في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل هاري كين للفريق البافاري في الدقيقة 42 ليسيطر التعادل الإيجابي على أحداث الشوط الأول



وأضاف الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني لصالح البافاري في الدقيقة 46، قبل أن يسجل لوكا فوسكوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 53 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2

بهذه النتيجة يواصل بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة بينما يحتل هامنبورج المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.





جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:-

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، ألفونسو ديفيز

الوسط: بافلوفيتش، ستانيسيتش، كارل لينارت، كيميتش

الهجوم: أوليس، جنابري، هاري كين