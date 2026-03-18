الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

أسماء عبد الحفيظ

في الوقت الذي يحرص فيه الكثيرون على تناول الطعام بشكل يومي دون الانتباه للتفاصيل، يحذر خبراء التغذية من أن الإفراط في بعض الأطعمة الشائعة قد يكون سببًا مباشرًا في حدوث خلل الدهون في الجسم، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الكبد ويؤدي إلى الإصابة بما يُعرف بـ دهون الكبد، وهي من الأمراض التي تتطور بصمت دون أعراض واضحة في بدايتها.

الطعام الخطر.. السكريات والنشويات المكررة

أكد الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الباطنة لـ صدى البلد، أن الإفراط في تناول السكريات، خاصة الحلويات والمخبوزات والمشروبات المحلاة، بالإضافة إلى النشويات المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة، يُعد من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى تراكم الدهون داخل الكبد.

فعند تناول كميات كبيرة من السكر، يقوم الجسم بتحويل الفائض إلى دهون تُخزن في الكبد، ما يؤدي إلى خلل في وظائفه بمرور الوقت.

كيف يحدث خلل الدهون في الجسم؟

عند الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر، يرتفع مستوى الدهون الثلاثية في الدم، ويحدث اضطراب في توازن الدهون داخل الجسم، وهو ما يُعرف بـ خلل الدهون. هذا الخلل يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكبد.

تأثير مباشر على الكبد

تراكم الدهون داخل الكبد يؤدي إلى ما يُعرف بالكبد الدهني، وهي حالة قد تتطور إلى التهاب أو تليف في الكبد إذا لم يتم التعامل معها مبكرًا. المشكلة أن هذه الحالة لا تظهر أعراضها بشكل واضح في البداية، ما يجعلها خطيرة.

علامات تحذيرية لدهون الكبد

  • الشعور بالتعب والإرهاق المستمر
  • ألم خفيف في الجانب الأيمن من البطن
  • زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن
  • ارتفاع نسبة الدهون في التحاليل

ظهور هذه العلامات يتطلب الانتباه واستشارة الطبيب لتجنب المضاعفات.

أطعمة تزيد من خطر الكبد الدهني

  • الحلويات الشرقية والغربية
  • المشروبات الغازية والعصائر المحلاة
  • المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض
  • الوجبات السريعة والمقلية
  • كل هذه الأطعمة تساهم في زيادة الدهون داخل الجسم والكبد.

كيف تحمي كبدك من الخطر؟

لحماية الكبد وتجنب خلل الدهون، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي صحي يعتمد على:

تقليل السكر والنشويات المكررة

تناول الخضروات والفواكه الطازجة

الاعتماد على الحبوب الكاملة

شرب كميات كافية من الماء

ممارسة الرياضة بانتظام

نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الكبد

  • استبدلي الحلويات بالفواكه
  • تجنبي تناول الطعام قبل النوم مباشرة
  • احرصي على النوم الجيد
  • تابعي مستوى الدهون في الدم بشكل دوري
