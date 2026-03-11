قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
أفضل 10 أسواق في صادرات الصناعات الغذائية المصرية
إنفانتينو: مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترحيب من ترامب
اتق الله يا اختاه.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية
أسبانيا تتخذ قرارا شجاعا ضد دولة الاحتلال | تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه خفض التصعيد بالمنطقة| وخبير: القاهرة تهيئ الظروف السياسية لمنع تفاقم الأزمات الإقليمية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية
إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل عمان
بيت وطن والإعفاءات الجمركية ومعادلة الشهادات.. مصر تدعم مواطنيها بالخارج بخطة عاجلة
الكبد الدهني وتأثيره على العين.. كيف تحمي نفسك؟

ولاء خنيزي

لم يعد الكبد الدهني مرضًا يقتصر أثره على الكبد فقط، إذ أظهرت دراسات حديثة أن مضاعفاته قد تمتد إلى أعضاء أخرى في الجسم، بما في ذلك العين. ويشير خبراء الصحة إلى أن الكبد الدهني قد يكون علامة على اضطراب في التمثيل الغذائي، ما يسبب إجهادًا مبكرًا في شبكية العين ويزيد خطر الإصابة بمشكلات بصرية مع مرور الوقت، وفقًا لتقرير موقع Times Now.

ويؤكد الأطباء أن الجسم يعمل كنظام مترابط، وأي خلل في أحد أعضائه قد ينعكس على أعضاء أخرى. ومع الانتشار المتزايد للكبد الدهني نتيجة أنماط الحياة غير الصحية، أصبح من الضروري فهم تأثيراته المحتملة على صحة العين.

ما هو الكبد الدهني؟

يحدث الكبد الدهني نتيجة تراكم الدهون داخل خلايا الكبد بنسبة تتجاوز الطبيعي. ويرتبط هذا المرض غالبًا بعوامل عدة، منها:

  • زيادة الوزن والسمنة.
  • قلة النشاط البدني.
  • النظام الغذائي غير الصحي.
  • مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات الدهون في الدم.

في كثير من الحالات، يتم اكتشاف الكبد الدهني صدفة أثناء الفحوصات الروتينية، إذ قد لا يسبب أعراضًا واضحة في مراحله المبكرة. ويشير الخبراء إلى أن هذه الحالة قد تعكس مشاكل أعمق تتعلق بالصحة الأيضية للجسم، وليست مجرد تراكم للدهون في الكبد.

كيف يؤثر الكبد الدهني على العين؟

تُعد شبكية العين من أكثر الأنسجة نشاطًا من الناحية الأيضية، فهي تعتمد على شبكة دقيقة من الأوعية الدموية لتزويدها بالأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة للرؤية.

عندما يتطور الكبد الدهني، غالبًا ما يكون مصحوبًا باضطرابات أيضية مثل مقاومة الأنسولين، الالتهابات المزمنة، واختلال توازن الدهون في الدم. هذه التغيرات لا تؤثر على الكبد فحسب، بل قد تمتد إلى الأوعية الدقيقة التي تغذي شبكية العين، مما يرفع خطر حدوث مشاكل بصرية على المدى الطويل.

العلاقة بين الكبد الدهني والتنكس البقعي

من أبرز المخاطر المحتملة للكبد الدهني ارتباطه بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، الذي يصيب البقعة الصفراء في شبكية العين، المسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة.

وتلعب البقعة الصفراء دورًا أساسيًا في الأنشطة اليومية الدقيقة، مثل القراءة، التعرف على الوجوه، استخدام الهاتف، وحتى القيادة. وعندما تتعرض للتلف أو الضعف، تبدأ الرؤية في التدهور تدريجيًا، وقد يعاني المصابون من ضبابية وتشوش في الرؤية المركزية.

وعلى الرغم من أن التقدم في العمر يعد عاملًا رئيسيًا للتنكس البقعي، فإن اضطرابات التمثيل الغذائي مثل الكبد الدهني قد تسهم في تسريع العملية، عبر تأثيرها على الأوعية الدموية الدقيقة والإجهاد التأكسدي في الجسم.

الأعراض المبكرة التي قد تشير إلى مشكلات في الشبكية

قد لا يلاحظ المصابون بالكبد الدهني أي تغيرات في الرؤية في المراحل الأولى، لكن هناك بعض العلامات التحذيرية، منها:

  • تشوه الخطوط المستقيمة.
  • صعوبة قراءة النصوص الصغيرة.
  • ضعف القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة.
  • ضبابية الرؤية المركزية.

مع تقدم الحالة، قد يصبح ضعف البصر واضحًا، وقد لا يمكن تصحيحه بالكامل باستخدام النظارات أو العدسات.

صعوبة الاكتشاف المبكر

يمتاز كل من الكبد الدهني وتلف شبكية العين بتطورهما بصمت، إذ قد لا تظهر أعراض واضحة لفترة طويلة. ولذلك، غالبًا ما يُكتشف المرض بعد حدوث تغييرات ملحوظة في الرؤية، حين تكون بعض التغيرات الهيكلية في الشبكية قد بدأت بالفعل.

لذلك ينصح الأطباء الأشخاص المصابين بالكبد الدهني، خاصة من تزيد أعمارهم عن 40 عامًا أو لديهم عوامل خطر مثل السمنة، السكري، وارتفاع ضغط الدم، بإجراء فحوصات منتظمة للعين.

الفحوصات التي تساعد على الكشف المبكر

تتوفر عدة تقنيات متقدمة تساعد على اكتشاف التغيرات المبكرة في شبكية العين قبل ظهور الأعراض، منها:

  • فحص قاع العين بعد توسيع الحدقة.
  • تصوير قاع العين.
  • التصوير المقطعي التوافقي البصري (OCT).

تمكن هذه الفحوصات الأطباء من التدخل مبكرًا قبل حدوث أضرار دائمة في الشبكية.

خطوات حماية العين في حالة الكبد الدهني

يشير الخبراء إلى أن حماية العين تبدأ بتحسين الصحة الأيضية للجسم، عبر تبني تغييرات أسلوب حياة صحية، أبرزها:

  • فقدان الوزن الزائد بنسبة 5–10%.
  • الحفاظ على مستويات طبيعية للسكر في الدم.
  • التحكم في ضغط الدم والكوليسترول.
  • ممارسة النشاط البدني بانتظام (150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل).
  • الإقلاع عن التدخين.
  • اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية، مضادات الأكسدة، وأحماض أوميغا 3.
الكشف الآثري

الكشف عن 13 ألف أوستراكا جديدة بموقع أتريبس الأثري بمحافظة سوهاج

الدكتورة عبلة الالفي

مصر تستضيف ندوة دولية لتعزيز الابتكارات التغذوية والوقاية من الأمراض غير السارية

رئيسة وزراء إيطاليا:ضرب إيران خارج القانون الدولي وطهران لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا

رئيسة وزراء إيطاليا:ضرب إيران خارج القانون الدولي وطهران لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

