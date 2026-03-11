الكبد الدهني وتأثيره على العين.. كيف تحمي نفسك؟

لم يعد الكبد الدهني مرضًا يقتصر أثره على الكبد فقط، إذ أظهرت دراسات حديثة أن مضاعفاته قد تمتد إلى أعضاء أخرى في الجسم، بما في ذلك العين. ويشير خبراء الصحة إلى أن الكبد الدهني قد يكون علامة على اضطراب في التمثيل الغذائي، ما يسبب إجهادًا مبكرًا في شبكية العين ويزيد خطر الإصابة بمشكلات بصرية مع مرور الوقت، وفقًا لتقرير موقع Times Now.

ويؤكد الأطباء أن الجسم يعمل كنظام مترابط، وأي خلل في أحد أعضائه قد ينعكس على أعضاء أخرى. ومع الانتشار المتزايد للكبد الدهني نتيجة أنماط الحياة غير الصحية، أصبح من الضروري فهم تأثيراته المحتملة على صحة العين.

ما هو الكبد الدهني؟

يحدث الكبد الدهني نتيجة تراكم الدهون داخل خلايا الكبد بنسبة تتجاوز الطبيعي. ويرتبط هذا المرض غالبًا بعوامل عدة، منها:

زيادة الوزن والسمنة.

قلة النشاط البدني.

النظام الغذائي غير الصحي.

مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات الدهون في الدم.

في كثير من الحالات، يتم اكتشاف الكبد الدهني صدفة أثناء الفحوصات الروتينية، إذ قد لا يسبب أعراضًا واضحة في مراحله المبكرة. ويشير الخبراء إلى أن هذه الحالة قد تعكس مشاكل أعمق تتعلق بالصحة الأيضية للجسم، وليست مجرد تراكم للدهون في الكبد.

كيف يؤثر الكبد الدهني على العين؟

تُعد شبكية العين من أكثر الأنسجة نشاطًا من الناحية الأيضية، فهي تعتمد على شبكة دقيقة من الأوعية الدموية لتزويدها بالأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة للرؤية.

عندما يتطور الكبد الدهني، غالبًا ما يكون مصحوبًا باضطرابات أيضية مثل مقاومة الأنسولين، الالتهابات المزمنة، واختلال توازن الدهون في الدم. هذه التغيرات لا تؤثر على الكبد فحسب، بل قد تمتد إلى الأوعية الدقيقة التي تغذي شبكية العين، مما يرفع خطر حدوث مشاكل بصرية على المدى الطويل.

العلاقة بين الكبد الدهني والتنكس البقعي

من أبرز المخاطر المحتملة للكبد الدهني ارتباطه بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، الذي يصيب البقعة الصفراء في شبكية العين، المسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة.

وتلعب البقعة الصفراء دورًا أساسيًا في الأنشطة اليومية الدقيقة، مثل القراءة، التعرف على الوجوه، استخدام الهاتف، وحتى القيادة. وعندما تتعرض للتلف أو الضعف، تبدأ الرؤية في التدهور تدريجيًا، وقد يعاني المصابون من ضبابية وتشوش في الرؤية المركزية.

وعلى الرغم من أن التقدم في العمر يعد عاملًا رئيسيًا للتنكس البقعي، فإن اضطرابات التمثيل الغذائي مثل الكبد الدهني قد تسهم في تسريع العملية، عبر تأثيرها على الأوعية الدموية الدقيقة والإجهاد التأكسدي في الجسم.

الأعراض المبكرة التي قد تشير إلى مشكلات في الشبكية

قد لا يلاحظ المصابون بالكبد الدهني أي تغيرات في الرؤية في المراحل الأولى، لكن هناك بعض العلامات التحذيرية، منها:

تشوه الخطوط المستقيمة.

صعوبة قراءة النصوص الصغيرة.

ضعف القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة.

ضبابية الرؤية المركزية.

مع تقدم الحالة، قد يصبح ضعف البصر واضحًا، وقد لا يمكن تصحيحه بالكامل باستخدام النظارات أو العدسات.

صعوبة الاكتشاف المبكر

يمتاز كل من الكبد الدهني وتلف شبكية العين بتطورهما بصمت، إذ قد لا تظهر أعراض واضحة لفترة طويلة. ولذلك، غالبًا ما يُكتشف المرض بعد حدوث تغييرات ملحوظة في الرؤية، حين تكون بعض التغيرات الهيكلية في الشبكية قد بدأت بالفعل.

لذلك ينصح الأطباء الأشخاص المصابين بالكبد الدهني، خاصة من تزيد أعمارهم عن 40 عامًا أو لديهم عوامل خطر مثل السمنة، السكري، وارتفاع ضغط الدم، بإجراء فحوصات منتظمة للعين.

الفحوصات التي تساعد على الكشف المبكر

تتوفر عدة تقنيات متقدمة تساعد على اكتشاف التغيرات المبكرة في شبكية العين قبل ظهور الأعراض، منها:

فحص قاع العين بعد توسيع الحدقة.

تصوير قاع العين.

التصوير المقطعي التوافقي البصري (OCT).

تمكن هذه الفحوصات الأطباء من التدخل مبكرًا قبل حدوث أضرار دائمة في الشبكية.

خطوات حماية العين في حالة الكبد الدهني

يشير الخبراء إلى أن حماية العين تبدأ بتحسين الصحة الأيضية للجسم، عبر تبني تغييرات أسلوب حياة صحية، أبرزها: