قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 مؤشرات تكشف ملامح صورة المرأة في إعلام رمضان 2026

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

في إطار متابعة المجلس القومي للمرأة لصورة المرأة في وسائل الإعلام المختلفة، اصدر المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ، التقرير المرحلي لرصد صورة المرأة في الإعلام خلال النصف الأول من شهر رمضان 2026.
ويأتي إصدار التقرير تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سوزان القليني، رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، في إطار الدور الذي يقوم به المجلس في رصد وتحليل المضامين الإعلامية المقدمة خلال موسم الدراما الرمضانية، باعتباره أحد أهم المواسم الإعلامية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وتؤثر بشكل مباشر في تشكيل الوعي المجتمعي والاتجاهات الثقافية.
وأكدت الدكتورة سوزان القليني أن التقرير يقدم قراءة تحليلية أولية لمؤشرات صورة المرأة في الإعلام المصري خلال منتصف الموسم الرمضاني، وذلك من خلال متابعة وتحليل عدد كبير من الأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية والإعلانات الرمضانية والمواد الإذاعية، إلى جانب متابعة التفاعل المرتبط بها على منصات التواصل الاجتماعي.


وأوضحت أن عملية الرصد اعتمدت على منهجية علمية في تحليل المضمون الإعلامي، بمشاركة عدد كبير من اعضاء لجنة الإعلام وبالتعاون من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس يالجامعات المصرية بالإضافة الي 274 طالبة وطالب وتم رصد مجموعة من المؤشرات المرتبطة بطبيعة الأدوار التي تقدمها الشخصيات النسائية، والقضايا المرتبطة بالمرأة داخل البناء الدرامي، إضافة إلى الرسائل الاجتماعية والقيمية التي تحملها الأعمال الإعلامية المختلفة.

أبرز مؤشرات تقرير منتصف الموسم


كشف التقرير عن مجموعة من المؤشرات اللافتة التي تعكس ملامح الاتجاهات العامة في طريقة تقديم المرأة في الإعلام الرمضاني خلال النصف الأول من شهر رمضان، ومن أبرزها:
- تصدر القضايا الأسرية والصراعات داخل الأسرة قائمة الموضوعات المرتبطة بالشخصيات النسائية في عدد من الأعمال الدرامية، حيث ظهرت المرأة في قلب العديد من الأزمات المرتبطة بالعلاقات الزوجية والخلافات العائلية.
-استمرار حضور قضايا العنف النفسي والاجتماعي ضد المرأة في بعض الأعمال الدرامية، في إطار المعالجة الدرامية للصراعات الأسرية والاجتماعية.
- تنوع نماذج الشخصيات النسائية المقدمة دراميًا، حيث ظهرت شخصيات نسائية قوية وقادرة على اتخاذ القرار، إلى جانب شخصيات أخرى تعكس ضغوطًا اجتماعية ونفسية تواجهها المرأة داخل الأسرة والمجتمع.
-تزايد حضور المرأة العاملة والمستقلة اقتصاديًا في عدد من الأعمال الدرامية والإعلانات الرمضانية، بما يعكس تحولات في طبيعة الأدوار التي تقدمها الدراما للمرأة.
-بروز دور وسائل التواصل الاجتماعي كعنصر مؤثر في تطور بعض الصراعات الدرامية والعلاقات الأسرية داخل عدد من الأعمال.
-حضور ملحوظ للمرأة كـ خبيرة ومتخصصة في البرامج التليفزيونية التي تناولت قضايا اجتماعية وثقافية خلال شهر رمضان.
- تنوع الفئات العمرية للنساء في الإعلانات الرمضانية، بما يعكس تعدد الأدوار الاجتماعية التي تقدمها الإعلانات للمرأة.
- ارتفاع مستوى التفاعل الجماهيري على منصات التواصل الاجتماعي مع عدد من الشخصيات النسائية في الدراما الرمضانية.
- تصاعد النقاش المجتمعي حول الرسائل الاجتماعية التي تقدمها بعض الأعمال الدرامية، خاصة تلك المرتبطة بالعلاقات الأسرية وصورة المرأة داخل الأسرة والمجتمع.
- بروز محاولات درامية لتقديم شخصيات نسائية أكثر تعقيدًا وواقعية تعكس التحديات الاجتماعية التي تواجه المرأة.

الإعلام الرمضاني بين التأثير المجتمعي والمسؤولية الثقافية


وأشار التقرير إلى أن الدراما الرمضانية لا تمثل مجرد أعمال ترفيهية، بل تعد أحد أهم أدوات التأثير الثقافي والاجتماعي، نظراً لما تحققه من نسب مشاهدة مرتفعة، وما تحمله من رسائل وقيم تسهم في تشكيل الصور الذهنية لدى الجمهور.
كما أوضح التقرير أن متابعة صورة المرأة في الإعلام تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الصورة المتوازنة والعادلة للمرأة في وسائل الإعلام، بما يعكس الدور الحقيقي الذي تقوم به المرأة في المجتمع.

التقرير النهائي في نهاية شهر رمضان


وأكدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة أن التقرير الحالي يمثل قراءة أولية لمؤشرات منتصف الموسم الرمضاني، على أن يتم إصدار التقرير النهائي الشامل في نهاية شهر رمضان بعد استكمال عمليات الرصد والتحليل لكافة الأعمال الإعلامية المعروضة خلال الشهر الكريم.
وسيقدم التقرير النهائي تحليلاً أكثر عمقًا للاتجاهات المرتبطة بصورة المرأة في الإعلام الرمضاني، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الصورة الإيجابية والمتوازنة للمرأة في وسائل الإعلام.

المرأة المجلس القومي للمرأة دراما رمضان أعمال رمضان المرأة في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

ترشيحاتنا

تخرج دفعة جديدة من معهد ديديموس بالمحرق

تخريج دفعة جديدة من معهد ديديموس للمرتلين بدير المحرق | صور

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في المائدة الوزارية المستديرة التي عقدت تحت عنوان "ضمان وتعزيز سبل لجوء جميع النساء والفتيات إلى القضاء".

رئيسة القومي للمرأة من نيويورك د: مصر تولي أهمية كبيرة لضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة

رفع المخلفات

التنمية المحلية والبيئة: رفع 410 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد