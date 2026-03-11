قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بترانيم وطنية.. «كورال كونسرفتوار» يُفاجئ ركاب محطة عدلي منصور في يوم الشهيد | صور
فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب
نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور
مضيق هرمز بين الوعد الكاذب والصادق.. «ترامب» يعجز أمام إيران في حماية السفن ويتجاهل استغاثتها
الشرق الأوسط على حافة تصعيد جديد.. هل تمهّد تصريحات ترامب لضربة أمريكية أقوى ضد إيران؟
احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم
دعاء أول الأيام الوترية في العشر الأواخر من رمضان.. 20 دعوة تجلب لك الخير
طقس مُتقلب.. الأرصاد تحذّر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق
تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو
24 ساعة من النار.. المقاومة العراقية تمطر القوات الأمريكية بشن 31 عملية
بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب
تصعيد صاروخي صادم: إيران تستهدف قواعد الجيش الأمريكي برأس حربي وزنه 2 طن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

محمد سمير

تحدث هاني رمزي عن مستقبل القيادة الفنية داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن المدرب المصري قد يكون الخيار الأفضل في حال رحيل المدير الفني الحالي ييس توروب.

وأشار رمزي إلى أن هناك عددًا من المدربين المصريين الذين يستحقون الحصول على فرصة قيادة الأهلي، وعلى رأسهم علي ماهر، الذي يرى أنه يمتلك قدرات فنية جيدة تؤهله لتولي هذه المهمة.

كما وجه نجم الأهلي السابق رسالة إلى جماهير النادي بضرورة دعم الفريق خلال المرحلة الحالية، خاصة مع احتدام المنافسة في بطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن لقب الدوري ما زال في الملعب ولم يُحسم بعد.

وفي سياق آخر، أشاد رمزي بما يقدمه المدرب معتمد جمال مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن ما يحققه الفريق في الفترة الحالية يُعد إنجازًا مهمًا في ظل الظروف التي يعمل فيها الجهاز الفني.

واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي كان دائمًا النموذج الأبرز في الإدارة الرياضية داخل مصر، مشددًا على ضرورة استعادة هذا الدور القيادي حتى يظل النادي في مكانته المعتادة كأحد أكبر الأندية في المنطقة

هاني رمزي الزمالك توروب الأهلي ييس توروب النادي الأهلي

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

جهود متنوعة

أخبار أسوان: حزمة إجراءات حاسمة لترشيد الطاقة والوقود.. وضبط الأسواق.. وعلاج طفلة.. ورفع للإشغالات والنظافة العامة

محافظ المنيا يتابع أسعار السلع في عدد من السلاسل التجارية

محافظ المنيا يُفاجئ السلاسل التجارية بجولة مسائية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع

رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف : أهمية جذب الوافدين لكلية الخدمة الاجتماعية لإثراء تجربتها التعليمية

بالصور

احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

تحذير علمي من الشموع المُعطرة داخل المنزل .. قد تطلق مواد تسبّب السرطان

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

