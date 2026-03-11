هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

تحدث هاني رمزي عن مستقبل القيادة الفنية داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن المدرب المصري قد يكون الخيار الأفضل في حال رحيل المدير الفني الحالي ييس توروب.

وأشار رمزي إلى أن هناك عددًا من المدربين المصريين الذين يستحقون الحصول على فرصة قيادة الأهلي، وعلى رأسهم علي ماهر، الذي يرى أنه يمتلك قدرات فنية جيدة تؤهله لتولي هذه المهمة.

كما وجه نجم الأهلي السابق رسالة إلى جماهير النادي بضرورة دعم الفريق خلال المرحلة الحالية، خاصة مع احتدام المنافسة في بطولتي الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن لقب الدوري ما زال في الملعب ولم يُحسم بعد.

وفي سياق آخر، أشاد رمزي بما يقدمه المدرب معتمد جمال مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن ما يحققه الفريق في الفترة الحالية يُعد إنجازًا مهمًا في ظل الظروف التي يعمل فيها الجهاز الفني.

واختتم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي كان دائمًا النموذج الأبرز في الإدارة الرياضية داخل مصر، مشددًا على ضرورة استعادة هذا الدور القيادي حتى يظل النادي في مكانته المعتادة كأحد أكبر الأندية في المنطقة