احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم

يرتكب المدخنون في شهر رمضان عادة خطيرة وفور سماع الأذان وقبل تناول الطعام او شرب العصير يقومون بشرب السجائر، مما يتسبب لهم في تأثيرات خطيرة على الصحة.

ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟

وفي هذا السياق، حذرت دراسة علمية من خطورة تدخين السجائر قبل تناول الطعام، مؤكدة أن هذه العادة قد تزيد من مستوى المواد السامة المرتبطة بخطر الإصابة بسرطان الرئة مقارنة بالأشخاص الذين ينتظرون قبل التدخين أو يتناولون الطعام أولًا.

وبحسب تقرير نشرته مجلة BBC News، فإن الأشخاص الذين يدخنون قبل تناول الطعام لديهم مستويات أعلى من مادة الكوتينين في الجسم، وهي مادة ناتجة عن تحلل النيكوتين وتستخدم كمؤشر لقياس التعرض للتدخين وخطر الإصابة بسرطان الرئة.

واعتمدت الدراسة على متابعة أكثر من 250 شخصًا من المدخنين الأصحاء، حيث قام الباحثون بقياس مستويات مادة الكوتينين في أجسامهم.

وأظهرت النتائج أن المدخنين الذين ينتظرون قبل إشعال السيجارة الأولى لديهم مستويات أقل من السموم.

ـ تناول وجبة الإفطار قبل التدخين قد يساهم في خفض تركيز الكوتينين في الجسم.

ـ الأشخاص الذين يدخنون خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ سجلوا أعلى مستويات للمواد المرتبطة بخطر السرطان.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة Joshua Muscat أن سلوكيات التدخين تختلف من شخص لآخر، مشيرًا إلى أن بعض المدخنين لديهم رغبة أقوى في النيكوتين مما يجعلهم يدخنون مباشرة بعد الاستيقاظ.

ويرى الباحثون أن الجسم عند تدخين السجائر قبل تناول الطعام يكون أكثر حساسية للمواد الكيميائية، لذلك قد يؤدي التدخين مباشرة إلى:

ـ امتصاص أعلى للنيكوتين

زيادة تركيز السموم في الدم

ارتفاع خطر الإصابة بأمراض الرئة

ـ زيادة احتمالات الإصابة بسرطان الرئة.

كما أظهرت الدراسة أن مستويات مادة الكوتينين لدى بعض المدخنين كانت أعلى بنحو 75 مرة مقارنة بغيرهم، رغم أنهم يدخنون نفس عدد السجائر يوميًا.

التدخين بعد الإفطار في رمضان

ويمكن ربط نتائج هذه الدراسة بعادة شائعة خلال شهر رمضان، حيث يحرص بعض المدخنين على إشعال السيجارة فور الانتهاء من الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام.

ويحذر خبراء الصحة من أن هذه العادة قد تكون ضارة لعدة أسباب، منها:

ـ المعدة تكون فارغة وحساسة بعد الصيام

ـ امتصاص النيكوتين يكون أسرع

ـ قد يسبب تهيج المعدة والقولون

ـ يزيد من الشعور بالدوخة واضطراب ضغط الدم.

نصائح للمدخنين خلال رمضان

وينصح الأطباء المدخنين في شهر رمضان باتباع بعض الخطوات لتقليل الأضرار الصحية:

ـ تأجيل التدخين بعد الإفطار لمدة لا تقل عن 30 إلى 60 دقيقة

ـ تناول وجبة إفطار خفيفة أولًا

ـ شرب الماء لتعويض الجفاف

ـ تقليل عدد السجائر تدريجيًا

ـ استغلال شهر رمضان لمحاولة الإقلاع عن التدخين.