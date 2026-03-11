قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى من الدوري
حكم الاعتكاف بالمنزل في العشر الأواخر من رمضان
مريم صبري تكشف لـ «صدى البلد»: تجربتي في «اسأل روحك» مختلفة ومليئة بالتحدي والإثارة|صور
موعد سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري للموسم 2025-2026
قذيفة مجهولة المصدر .. هجوم على سفينة حاويات شمال غرب رأس الخيمة الإماراتية
إيران تشتعل .. انفجارات ضخمة قرب مطار طهران
انتصار تكشف لـ «صدى البلد» أسرار شخصيتها في «الكنيج»: عايدة العارجة مختلفة ومميزة
بعد هجومه على أمريكا وإسرائيل.. زعيم كوريا الشمالية يتابع تجارب صواريخ كروز برفقة ابنته
توتر خليجي | صفارات الإنذار تهز البحرين وتصعيد إيراني ضد الأسطول الأمريكي الخامس
علامات ليلة القدر الصحيحة في العشر الأواخر من رمضان.. هل لاحظتها؟
تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علامات ليلة القدر الصحيحة في العشر الأواخر من رمضان.. هل لاحظتها؟

علامات ليلة القدر
علامات ليلة القدر
أحمد سعيد

مع دخول العشر الأواخر من رمضان يتزايد بحث المسلمين عن علامات ليلة القدر و موعد ليلة القدر في الليالي الوترية، لما لهذه الليلة المباركة من فضل عظيم عند الله تعالى، فهي الليلة التي قال عنها الله عز وجل إنها خير من ألف شهر. 

ويحرص كثير من الصائمين على معرفة علامات ليلة القدر الصحيحة التي وردت في السنة النبوية، وكذلك معرفة موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان أملاً في إدراك هذه الليلة المباركة لذلك يكثر المسلمون من الدعاء والقيام والذكر طلبًا لنيل فضل ليلة القدر.

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026 فرصة عظيمة لكل مسلم بأن يحتهد في أداء العبادات والطاعات. 

وتعد الليالي الوترية من أكثر الأوقات التي يحرص فيها المسلم على الاجتهاد في العبادة والدعاء وقيام الليل طلبًا لرحمة الله ومغفرته.

موعد الليالي الوترية في مصر بحسب الأيام هو كالآتي:  

  • ليلة 21 رمضان توافق الثلاثاء 10 مارس 2026.
  • ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.
  • ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.
  • ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.
  • ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

علامات ليلة القدر الصحيحة كما وردت في السنة

تعد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026 فرصة لإدراك ليلة القدر حيث إن عددا كبيرا من الناس يبحث عن علامات ليلة القدر، وفي الحقيقة ليست هناك علامة واضحة ولكن عددا من العلماء قد حدد بعض الأمارات ومنها: 

اعتدال الجوّ فيها؛ فلا يُوصف بالحرارة، أو البرودة؛ حيث رُوِي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: «ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ، طَلِقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، تُصبِحُ الشمسُ صبيحتَها ضَعيفةً حمْراءَ».

طلوع الشمس دون شعاع في صباح اليوم التالي لها؛ فقد ورد عن أبيّ بن كعب -رضي الله عنه-: «وآيةُ ذلك أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحَتِها مِثلَ الطَّسْتِ، لا شُعاعَ لها، حتى تَرتفِعَ».

 ثبت في علامات ليلة القدر النقاء والصفاء في ليلتها؛ فقد رُوي في أثرٍ غريبٍ عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: «أمارَةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلِجَةٌ كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنةٌ ساجيةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ ولا يحِلُّ لكوكبٍ يُرمى به فيها حتى تُصبِحَ، وإن أمارتَها أنَّ الشمسَ صبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس لها شُعاعٌ مثلَ القمرِ ليلةَ البدرِ ولا يحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معَها يومَئذٍ».

يشعر الشخص فى ليلة القدر بإقبال على الله عز وجل في هذه الليلة.

الإفتاء تحدد علامات ليلة القدر بالأدلة

وفي هذا السياق وضّحت دار الإفتاء آراء عدد من حول علامات ليلة القدر فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" لسورة القدر قوله: أن من علامات ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. 

وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ». 

وعن موعد ليلة القدر كشف عبيد بن عمير عنها قائلا "كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا".

دعاء ليلة القدر

ثبتت صيغة دعاء ليلة القدر في حديث نبوي صحيح وهو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 

اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

 اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

 إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

 اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

علامات ليلة القدر ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان رمضان الليالي الوترية علامات ليلة القدر الصحيحة علامات ليلة القدر الصحيحة في العشر الأواخر من رمضان الليالي الوترية في مصر موعد الليالي الوترية في مصر موعد الليالي الوترية الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان علامات ليلة القدر الصحيحة كما وردت في السنة علامات ليلة القدر بالأدلة الإفتاء تحدد علامات ليلة القدر بالأدلة الإفتاء دار الإفتاء دعاء ليلة القدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

iPhone 18e

آبل تنهي مبكرا تصميم iPhone 18e الاقتصادي قبل إطلاق iPhone 17e

MacBook Neo

خلفيات MacBook Neo الملوّنة تصل لكل أجهزة ماك مع نسخة macOS Tahoe 26.4 التجريبية

تعديل سيارة

5 تعديلات بسيطة تجعل سيارتك الرخيصة تبدو "فاخرة"

بالصور

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة

أخطاء شائعة في «كي الملابس» تُفسدها .. تجنبيها للحفاظ على ملابسك لأطول فترة

الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس

احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد