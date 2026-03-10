سيناريوهات الإنزال الأمريكي البري في إيران| معدلات النجاح والفشل

كشف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أنه لو هناك إمكانية لفتح حديث وتفاوض بين إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت لتأتي بمجتى مرشدًا وإنما كان سيتم اختيار أحد الأصوليين التقليديين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن تفاوض إيران مع أمريكا يعني أن الأولى تراجعت واستسلمت



وأضاف أنه تم ضرب المراكز الحيوية والإدارية وبعض منصات الصواريخ والمنشآت الحيوية والنفطية في إيران ولكن لم يتم سحق البلد بالكامل

وأكمل أن الإيرانيين يرفضون النزول لمحطات المترو عند التعرض لهجوم، موضحًا أن طهران تقدم سردية النصر أمام أمريكا من الآن بداية من بقاء النظام والحفاظ على مضيق هرمز.

وأوضح الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أنه من المستحيل أن تقوم أمريكا بإنزال قوات خاصة في إيران نظرًا لطبيعة إيران الجغرافية والديمجرافية.

واختتم أن الإيراني مقاتل بطبيعته وهناك قوات لم تشترك في الحرب حتى الآن وهي قوات تعبئة جاهزة لاستخدام السلاح، وفكرة الشهادة لديهم أمر عادي وإن نجحت فكرة الإنزال نسبيا سوف تفقد أمريكا هيبتها.