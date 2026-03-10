قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

شروط التصالح على مخالفات البناء.. لازم تبني في النور

التصالح علي مخالفات البناء
التصالح علي مخالفات البناء
محمد غالي

التصالح علي مخالفات البناء يبحث عنها المواطنين لمعالجة أوضاع المباني المخالفة وتجنب المساءلة القانونية، وذلك في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع القائمة وتحقيق الانضباط العمراني في مختلف المحافظات.

التصالح علي مخالفات البناء

شروط التصالح في مخالفات البناء

ينص القانون على ضرورة تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية، مع سداد رسم فحص الطلب الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إضافة إلى دفع مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة. 
كما تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات التفصيلية الخاصة بآلية التقديم والفحص.

ويمنح القانون لرئيس مجلس الوزراء سلطة مد فترة تقديم الطلبات بقرار رسمي لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، بهدف إتاحة فرصة كافية للمواطنين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون.

الحصول على شهادة تقديم الطلب

بعد تقديم طلب التصالح، تمنح الجهة الإدارية المختصة مقدم الطلب شهادة رسمية تفيد استلام الطلب، ويترتب على ذلك وقف أي دعاوى أو إجراءات قضائية متعلقة بالمخالفة لحين الفصل في الطلب. 
كما تتولى اللجان الفنية المختصة فحص الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع التأكد من مطابقة المبنى لاشتراطات السلامة الإنشائية والكود المصري لأسس التصميم والحماية من الحريق، قبل إصدار القرار النهائي بشأن قبول التصالح وتحديد المقابل المالي المستحق.

التصالح علي مخالفات البناء

تصريحات الحكومة حول ملف التصالح

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات الواقعية التي يمكن أن تسهم في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، مشددا على أن الهدف الأساسي يتمثل في غلق هذا الملف بصورة كاملة، ومعالجة المشكلات السابقة، مع عدم السماح بظهور أي مخالفات جديدة مستقبلا.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب المصري، بالتزامن مع تزايد تساؤلات المواطنين حول الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح، خاصة بعد مرور جزء من المدة المحددة لاستقبال الطلبات في المرحلة الحالية.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

وفقا للقانون المنظم للتصالح في بعض مخالفات البناء، فقد بدأت مرحلة جديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارا من 5 نوفمبر 2024، وكان من المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025.

وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، تم مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هو 5 مايو 2025، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من مزايا القانون.

الشروط الأساسية لقبول طلب التصالح

حدد القانون مجموعة من الضوابط لقبول طلبات التصالح، من أبرزها ضرورة تقنين وضع الأرض في حال البناء على أراضي الدولة، وتحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية تمهيدا لإدراجها ضمن نطاق التصالح، إلى جانب تقديم تقرير السلامة الإنشائية الذي يثبت سلامة المبنى من الناحية الفنية.

وفي المقابل، حظر القانون التصالح في عدد من الحالات، من بينها التعدي على حرم الآثار أو أراضي طرح النهر والمجاري المائية، بالإضافة إلى الجراجات المخصصة لانتظار السيارات.

التصالح علي مخالفات البناء

رسوم التصالح في مخالفات البناء

ألزم القانون بسداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح بنسبة 25% عند تقديم الطلب، بينما يتراوح سعر متر التصالح ما بين 50 جنيها و2500 جنيه، وفقا لطبيعة المخالفة وموقع العقار سواء في المدن أو القرى والتوابع.

ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار استعادة الانضباط العمراني وتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية.

التصالح علي مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

