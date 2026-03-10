فايد.. إزالة مخالفة بناء بأحد مصانع تعبئة الخضروات بقرية أبوسلطان

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة رصد التعديات بالبناء المخالف اولا بأول و ازالتها فور رصدها و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث قام محاسب محمد علي رئيس مركز و مدينة فايد ، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ إزالة لمخالفة بناء بمعدات الوحدة المحلية لمركز و مدينة فايد و بحضور نائب رئيس المركز و رئيسة قرية أبو سلطان، جميع الأجهزة المعنية،و ذلك بأحد مصانع تعبئة وتجميع الخضروات ،وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات.

وكان صاحب المصنع قد قام بالبناء دون الحصول على ترخيص، رغم أنه سبق تنفيذ إزالة للمخالفة ذاتها من قبل الجهات المختصة، إلا أن المخالف عاود البناء مرة أخرى بعد غلق أبواب الموقع ومنع الأجهزة التنفيذية من تنفيذ قرارات الإزالة، حيث تم استكمال الأعمال المخالفة خلال فترات الليل.

وعلى الفور، وجه محافظ الإسماعيلية ، رئيس مركز و مدينة فايد بإزالة التعديات بالكامل و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات بناء، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات أو محاولات للتحايل على القانون، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا للقانون