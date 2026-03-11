الموجة 37 من الوعد الصادق.. إيران تدك القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل

أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء أنه شن هجوما قويا ضد القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل، في إطار عملية الوعد الصادق 4 التي انطلقت ردا على العدوان الأمريكية الإسرائيلي نهاية فبراير الماضي.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن الموجة الأخيرة من عملية الوعد الصادق 4 دكت القواعد الأمريكية في أربيل، والأسطول البحري الخامس، وبئر يعقوب في قلب تل أبيب.

وأوضح الحرس الثوري في بيانه، أنه "بإطلاق الموجة 37 من عملية الوعد الصادق 4 بصواريخ استهدفت قواعد في أربيل، والأسطول البحري الخامس، وبئر يعقوب في قلب تل أبيب".

واستخدم الحرس الثوري الصواريخ الثقلية من فئات خرمشهر وخيبر برؤوس حربية انشطاريّة تزيد عن 1 طن في الموجة الـ 37 في عمليات الوعد الصادق 4، مشيرا إلى أن "الموجة الحالية من عمليات الإطلاق ستستمر 3 ساعات على الأقل".