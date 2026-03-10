قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له.

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الفقير الذي لا يملك ما يأكله -هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد لا تجب عليه زكاة الفطر.

ونوهت دار الإفتاء، بأن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.

كيف حسبت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر؟

وكانت وضّحت دار الإفتاء طريقة حساب زكاة الفطر قائلة "حسبنا قيمة زكاة الفطر لهذا العام على القمح البلدي الذي هو نوع من الأنواع المذكورة في سُنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أن أغلب طعام المصريين يُخلط به ومنه رغيف العيش الذي هو وجبة أساسية وكما أنه يدخل في أطعمة كثيرة جدًا".

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026

وبيّنت دار الإفتاء طريقة حساب قيمة زكاة الفطر في رمضان 2026 كالتالي:

  • سعر إردب القمح كام
  • دلوقتي سعره ٢250 جنيه مصري من أحسن الأنواع
  • وإردب القمح فيه ١٥٠ كيلو
  • يبقى سعر الكيلو 15 جنيهًا
  • والزكاة في القمح (٢.٠٤ كيلو)
  • يبقى نضرب ٢.٠٤كيلو * 15 جنيه
  • يطلع الناتج 30.6 جنيه مصري تقريبًا

وتابعت دار الإفتاء، "٣٥ جنيه يعني زودت كمان عن الحد الأدنى بشوية، و35 جنيه ده الحد الأدنى (يعني طلع أكتر من ٣٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك".

واستطردت دار الإفتاء "طب إنت شايف إن 35 جنيه قليل ومش هتعمل حاجة، يبقى طلع ما ترضاه نفسك، ولا تلزم غيرك يطلع زيك؛ لأنه ممكن يكون غير قادر"، 

واختتمت منشورها "كمان تقدر تطلعها فلوس لا تشتر بها شيء؛ لأن بعض الناس مفكرة إننا ناخد الفلوس نشتري بها أرز مثلا، لأ طلعها فلوس عادي وزكاتك صحيحة، وربنا يتقبل منك، كمان يجوز إخراجها من أول رمضان إلى صلاة العيد".

قيمةَ زكاة الفطر رمضان 2026

حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

كما أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضافت الدار أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

زكاة الفطر دار الإفتاء الإفتاء إخراج زكاة الفطر الزكاة إخراج زكاة الفطر نقودًا

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

