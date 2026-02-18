قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل إثبات نسب الحلقة 1.. درة تصدم باختفاء ابنها وعائلتها تقيم عزاءها
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

فدية الصيام 30 جنيها.. هل تسقط عن غير القادرين ماديًا؟ | الإفتاء تجيب

فدية الصيام
فدية الصيام
أحمد سعيد

بعد تحديد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، فدية الصيام بـ 30 جنيها والخاصة بشهر رمضان 2026 يتبادر إلى الأذهان سؤال يعبر عن حال غير القادرين على دفع فدية الصيام، فهل يجوز عدم دفع فدية الصيام في حالة عدم المقدرة المادية؟ وهو سؤال ردت عليه دار الإفتاء وبينت حكمه الشرعي. 

فدية الصيام رمضان 2026

وفي إطار بيان الأحكام الشرعية، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن فدية الصيام إنما وجبت على القادر المتيسر لا على العاجز المتعسر.

وأوضحت دار الإفتاء في فتى سابقة على موقعها الرسمي، أنه إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصيام، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها.

هل تسقط فدية الصيام عن غير القادرين ماديا؟

وأضافت الإفتاء أن القول بوجوب الفدية إنما هو في حالة تيسير إخراجها، فإذا لم يتيسر إخراجها لفقر أو إعسار سقطت عنه ولا تلزمه في الأولى وعليه أن يستغفرَ الله تعالى، وعلى ذلك نص الفقهاء.

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، قد حدد منذ قليل قيمة فدية الصيام لمن يعجز عن أدائه لسبب شرعي معتبر بـ 30 جنيهًا لهذا لعام 2026، كما حددت قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية، في بيانه، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

زكاة الفطر 35 جنيها للفرد الواحد

وقال مفتي الجمهورية، إن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

‎وأضاف المفتي أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

إزالة تعديات

إزالة 10 حالات تعد على مساحة 7 قراريط في كفر الشيخ| صور

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الارثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

اداء صلاة الجنازة على المحامية

تشييع جثمان المحامية ضحية أقارب زوجها بمسقط رأسها في سمنود | صور

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

العطش
العطش
العطش

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد